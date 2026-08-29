La insólita tradición de Dinamarca: qué les hacen a los solteros cuando cumplen 25 años

Cumplir 25 años sin pareja puede ser motivo de una celebración bastante particular en Dinamarca. En lugar de recibir solamente regalos y saludos, algunos jóvenes solteros terminan cubiertos de canela de pies a cabeza por sus amigos y familiares.

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La costumbre, que puede resultar llamativa para quienes no conocen la cultura danesa, se mantiene vigente y es tomada principalmente con humor. Incluso existen celebraciones en las que el homenajeado es sujetado a un poste o a otra estructura mientras sus amigos arrojan grandes cantidades de especias.

El origen de esta tradición se remonta varios siglos atrás y suele relacionarse con los antiguos comerciantes de especias que pasaban largos períodos viajando y, según la tradición popular, llegaban a cierta edad sin casarse.

Con el tiempo, aquella referencia a los vendedores de especias se transformó en un particular rito de cumpleaños que sobrevivió hasta la actualidad. La práctica está especialmente arraigada en algunas zonas de Dinamarca y se convirtió en una celebración entre amigos.

En algunos casos, antes de arrojar la canela se moja al cumpleañero para conseguir que el polvo se adhiera mejor a la ropa y al cuerpo. También pueden utilizarse grandes cantidades de especia y hasta sopladores para cubrirlo por completo.

¿Qué pasa si llega a los 30 y sigue soltero?

La tradición tiene una segunda etapa. Si la persona continúa soltera al cumplir 30 años, la canela es reemplazada por pimienta negra.

La costumbre está vinculada con el término danés pebersvend, utilizado históricamente para referirse a un hombre soltero asociado al comercio de pimienta. Así, el festejo vuelve a repetirse, aunque con una especia bastante menos amable.

Una tradición que se convirtió en fenómeno viral

Aunque para muchos extranjeros puede parecer una especie de castigo por no tener pareja, en Dinamarca se trata principalmente de una broma entre amigos y una forma particular de celebrar un cumpleaños.

Las imágenes de jóvenes completamente cubiertos de canela se multiplicaron en redes sociales y ayudaron a que esta tradición centenaria se hiciera conocida en todo el mundo.