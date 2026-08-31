Cómo limpiar el horno por dentro y sacar la grasa pegada.

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El cómo limpiar el horno es una de las tareas domésticas que más suele postergarse, especialmente cuando existen restos de grasa pegados en las paredes y la base. Sin embargo, una limpieza periódica ayuda a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones y evita que la suciedad se acumule.

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Primero, asegurarse de que el horno esté completamente frío y desconectado antes de comenzar.

Retirar las bandejas y rejillas.

Preparar una pasta con bicarbonato y un poco de agua.

Distribuirla sobre las zonas con grasa, evitando los componentes eléctricos y las resistencias.

Dejar actuar durante varias horas.

Después, retirar la pasta con una esponja húmeda.

Para la grasa más persistente, se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente.

Finalmente, pasar un paño limpio varias veces hasta eliminar todos los restos.

Cómo mantenerlo limpio

Una de las mejores formas de evitar que la grasa se acumule es limpiar el horno después de que se enfríe, especialmente cuando hubo derrames.

No conviene esperar meses para realizar una limpieza profunda.