    • 1 de septiembre de 2026 - 16:09

    ¿La nueva dupla real? El truco para combinar los colores rosa y marrón chocolate con estilo en 2026

    Descubrí cómo combinar el rosa y marrón chocolate, la dupla de colores más sofisticada de la temporada 2026 para crear tus mejores looks.

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    Por Sofía Hache

    La moda del 2026 nos invita a experimentar con combinaciones de colores inesperadas, dejando atrás los clásicos neutros. Entre todas las propuestas de la temporada, la dupla de colores rosa y marrón chocolate se consolida como el gran secreto de los estilistas para armar looks súper sofisticados y con mucha personalidad.

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    El mundo de la moda se encuentra en constante renovación, y este año la paleta cromática propone romper con el aburrimiento del gris y el negro. Mientras que los tonos tierra y neutros como el marrón chocolate lideran las colecciones como opciones refinadas y abrigadas, los tonos más vibrantes como el rosa —que brilló con fuerza gracias al furor veraniego del estilo barbiecore — irrumpieron para aportar luz, calidez y frescura al placard diario.

    Cuando ambos colores se unen, el resultado es sencillamente espectacular. La riqueza y profundidad del marrón chocolate equilibra de forma perfecta la dulzura y el brillo del rosa, dando vida a una combinación que ya es furor en el street style global de 2026 y en las redes sociales.

    Tres formas de lucir el rosa y marrón chocolate este año

    La clave para lucir esta combinación sin esfuerzo radica en jugar con las intensidades de ambos tonos y con las texturas de las prendas. Tomá nota de estas tres propuestas infalibles diseñadas por los expertos en imagen:

    • El Blazer estructurado con top suave: Una de las combinaciones más elegantes para la oficina o una salida urbana consiste en llevar un pantalón sastrero o de corte recto en color marrón chocolate, combinado con un top o camisa satinada en rosa pastel. Coroná el look con un blazer clásico del mismo tono marrón para un efecto monocromático que estiliza y alarga la silueta.
    • Denim retro con un toque romántico: Los jeans de estética noventosa que regresaron con todo este verano —como los versátiles jeans bootcut o los amplios balloon jeans — son ideales para restar formalidad al marrón. Podés lucir un suéter de punto grueso o una chomba de piqué en rosa pálido con unos pantalones en denim marrón o café oscuro para un outfit relajado y súper canchero.
    • El poder de los accesorios: Si preferís un acercamiento más sutil a la tendencia, comenzá por los complementos. Un vestido o un conjunto en color rosa suave se transforma por completo si le sumás una chaqueta de gamuza en marrón chocolate, botas altas de cuero y una cartera estructurada en la misma gama.

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