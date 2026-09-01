    • 1 de septiembre de 2026 - 16:18

    ¿El nuevo básico de 2026? Por qué las camperas de gamuza desplazan al cuero y conquistan el street style

    Conocé las claves para lucir las camperas de gamuza, el abrigo retro que destrona al cuero negro y es el favorito indiscutido de esta temporada.

    ¿El nuevo básico de 2026? Por qué las camperas de gamuza desplazan al cuero y conquistan el street style.

    ¿El nuevo básico de 2026? Por qué las camperas de gamuza desplazan al cuero y conquistan el street style.

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    Por Sofía Hache

    El guardarropa de esta temporada experimenta un cambio rotundo donde la textura es la gran protagonista. En este escenario, las camperas de gamuza regresan con fuerza desde los años setenta para posicionarse como el abrigo de media estación indispensable, capaz de transformar de inmediato cualquier look básico en una propuesta ultra sofisticada.

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    Tras varias temporadas donde las camperas inflables o las clásicas biker de cuero negro dominaron las calles argentinas, la moda da un giro hacia lo orgánico, la calidez y el estilo retro. Informes de tendencias de medios especializados confirman que esta textura se ha consolidado definitivamente en el street style europeo y en redes sociales, donde marcas nacionales e internacionales reconfiguraron la prenda para adaptarla a looks urbanos cotidianos de entretiempo.

    Los estilos de camperas de gamuza que dominan la temporada

    La versatilidad de este abrigo se refleja en la gran variedad de diseños que las principales marcas han incorporado en sus colecciones este año, según señalan los últimos reportes de moda de Para Ti:

    • Campera Bomber: Con puños tejidos y silueta redondeada, es la opción perfecta para quienes buscan un look urbano y relajado pero con un toque elegante y lujoso.
    • Siluetas Cropped o Cortas: Ideales para destacar la cintura, funcionan a la perfección cuando se combinan con pantalones de tiro alto o faldas midi.
    • Estilo Safari o Utilitario: Con bolsillos grandes y cinturones ajustables, esta versión es excelente para armar conjuntos cómodos y con personalidad.

    Colores estrella: del verde oliva al chocolate profundo

    Olvidate de los abrigos aburridos. Las tendencias de este año amplían la paleta cromática de la gamuza para ofrecer combinaciones sofisticadas:

    • Verde Oliva: Se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Aporta un aire sumamente moderno y es facilísimo de combinar con vaqueros clásicos en azul oscuro o pantalones sastreros en beige.
    • Tonos Café (Moka, Avellana y Caramelo): Estos colores clásicos transmiten calidez y elegancia. Quedan perfectos combinados con pantalones blancos, bermudas de vestir y botas de caña alta.
    • Marrón Chocolate: Consolidado como el nuevo neutro estrella del año, es la opción más elegante para armar outfits minimalistas pero con carácter, desplazando al tradicional negro.

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