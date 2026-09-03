Aprendé por qué reciclar cáscaras de limón te ayudará a fabricar un desengrasante natural muy potente para tu cocina sin gastar en productos químicos caros.

No las tires: el truco para reciclar cáscaras de limón con vinagre blanco en minutos

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Cuando exprimís un cítrico para cocinar, su piel suele terminar inmediatamente en el tacho de basura del hogar. Sin embargo, reciclar cáscaras de limón es un truco fantástico para aprovechar el ácido cítrico. Combinándolas con vinagre blanco, vas a conseguir un potente limpiador multiuso desinfectante con un aroma espectacular.

¿Por qué deberías reciclar cáscaras de limón para limpiar tu cocina? El cuidado del medioambiente y la economía familiar nos invitan a regresar a las soluciones tradicionales y caseras en el mantenimiento del hogar. Los limpiadores comerciales suelen estar repletos de aromatizantes artificiales y compuestos químicos agresivos que terminan dañando las superficies y contaminando el agua. Por el contrario, el limón posee d-limoneno, una sustancia natural de gran poder disolvente para grasas y aceites de cocina.

Preparar tu propio desengrasante ecológico es un proceso extremadamente fácil:

Ingredientes necesarios:

Las cáscaras de 3 o 4 limones (también sirven naranjas o mandarinas).

Vinagre blanco destilado (vinagre de alcohol o de limpieza).

Un frasco de vidrio limpio y hermético.

Una botella con pulverizador (spray). El paso a paso definitivo: