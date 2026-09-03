    • 3 de septiembre de 2026 - 11:21

    No las tires: 7 formas de reciclar remeras viejas en casa sin necesidad de saber coser

    Aprendé a reciclar remeras viejas con nudos y trenzados fáciles. Una excelente propuesta para crear bolsas y organizadores útiles sin gastar un solo peso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ropa que ya no usamos suele acumularse en el fondo de los armarios sin un destino útil. Si están manchadas o estiradas, la mejor alternativa ecológica es reciclar remeras viejas. Con sencillos cortes y trenzas podés confeccionar desde bolsas de compras hasta juguetes sin usar aguja e hilo.

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    Ideas prácticas para reciclar remeras viejas sin saber de costura

    El descarte de textiles es un problema creciente para los ecosistemas terrestres. Antes de convertir una prenda de algodón aprovechable en residuo, la Agencia de Protección Ambiental y diversos expertos recomiendan buscar formas creativas de prolongar su uso. Las remeras de algodón son sumamente elásticas y maleables, lo que abre una gama de proyectos de reciclado casero sin costura.

    Probá estas ingeniosas propuestas hoy mismo:

    1. Bolsa de compras reutilizable

    Transformá tu remera favorita en una bolsa de supermercado eco-friendly. Cortá las mangas para formar las asas de agarre y recortá el cuello para ampliar la apertura. Para cerrar la base, hacé flecos de unos 5 centímetros de largo en el borde inferior de la remera y anudalos de a pares firmemente. Tendrás una bolsa resistente y lavable en cinco minutos.

    2. Juguete trenzado para perros

    Si te tenés mascotas, podés hacerles un juguete mordillo muy resistente. Cortá la remera en tres tiras anchas a lo largo. Estiralas con fuerza para que la tela se enrolle sobre sí misma y adquiera forma de cordón. Hacé un nudo ciego bien apretado en un extremo, realizá una trenza clásica muy ajustada y cerrá el otro extremo con otro nudo firme. ¡A tu perro le va a encantar!

    3. Organizador o canasta de tela

    Cortando la tela en tiras delgadas podés formar un "hilo" de algodón (trapillo). Trenzando estas tiras y enrollándolas en espiral podés crear posavasos, alfombras pequeñas o un cesto para guardar cosméticos o llaves en el recibidor de tu casa.

    4. Ataduras suaves para las plantas de tu jardín

    El algodón de las remeras viejas es suave y flexible. Cortado en tiras finas, es el material ideal para atar plantas trepadoras, tomates o flores a sus guías de madera sin lastimar sus tallos delicados con alambres o plásticos rígidos.

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