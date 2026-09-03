Murió una estrella de Disney a los 33 años.

Otra muerte temprana e inesperada golpea al universo Disney . Este miércoles 2 de septiembre, murió la actriz Carla Jeffery por razones que aún no han trascendido a la prensa. Tenía 33 años.

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La tráfica noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, la agencia que la representaba desde sus 12 años, por medio de un comunicado breve pero muy sentido.

"Tenemos el corazón por la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management; fue un privilegio increíble verla crecer desde aquella joven talentosa hasta convertirse en la mujer y actriz hermosa y llena de vida que llegó a ser", dice el mensaje.

"Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba. Enviamos todo nuestro amor y nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan difícil".

El cierre fue desgarrador: " Descansa en paz, Carla. Te extrañaremos profundamente y te recordaremos siempre con amor".

El comunicado que emitió la agencia que la representó desde sus 12 años.

¿Quién era Carla Jeffery?

Nacida en Houston, Texas, Carla comenzó su carrera como actriz cuando tenía apenas 12 años. Su primer trabajo fue con un pequeño papel en la película Phat Girlz. Desde entonces, nunca paró.

Dueña de un carisma particular, fue convocada para series reconocidas como Curb Your Enthusiasm, Southland, Good Luck Charlie, Shake It Up!, Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend y American Vandal.

Pero el golpe de popularidad le llegó en 2018, cuando interpretó a Bree, una porrista de Seabrook High y amiga de Addison, en la película de Disney Zombies. Carla tenía además un hermano mellizo también actor: Carlon, conocido por su participación en A.N.T. Farm.