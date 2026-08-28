Murió a los 34 años el rey que llegó al trono con apenas 3 y fue el monarca más joven del mundo

El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV , una de las figuras más particulares de las monarquías tradicionales africanas, murió este viernes a los 34 años en Uganda . Había alcanzado notoriedad internacional porque llegó al trono cuando tenía apenas 3 años , una circunstancia que le permitió ser reconocido como el monarca más joven del mundo .

La noticia de su fallecimiento provocó conmoción en el Reino de Tooro , uno de los reinos tradicionales reconocidos en Uganda, donde Oyo ocupaba el trono desde mediados de la década de 1990.

Su historia había llamado la atención desde el comienzo. Todavía era un niño cuando tuvo que suceder a su padre y convertirse formalmente en rey, mientras un consejo de regencia se encargaba de acompañar la administración del reino hasta que alcanzara la edad suficiente para asumir mayores responsabilidades.

Hasta el momento, la Casa Real de Tooro no comunicó oficialmente cuál fue la enfermedad que provocó la muerte de Oyo Nyimba . El monarca falleció mientras recibía tratamiento médico en Estados Unidos, pero el comunicado que confirmó su deceso no brindó precisiones sobre el diagnóstico.

Sin embargo, distintos medios ugandeses e internacionales señalaron que el rey padecía cáncer y que estaba siendo tratado por esa enfermedad en Estados Unidos . Esa versión no fue confirmada oficialmente por la familia ni por las autoridades del reino. De hecho, a comienzos de agosto el Gobierno de Tooro había desmentido públicamente los reportes que aseguraban que Oyo estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, calificándolos entonces como información no verificada.

Un día antes de su muerte, las autoridades sí reconocieron que el monarca se encontraba en estado crítico y bajo atención médica, aunque nuevamente evitaron revelar cuál era la enfermedad que atravesaba.

Por eso, aunque la hipótesis del cáncer fue publicada por distintos medios, la causa específica de su fallecimiento continúa sin confirmación oficial.

El niño que se convirtió en rey a los 3 años

Oyo Nyimba nació el 16 de abril de 1992 y era hijo del rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Tras la muerte de su padre, fue coronado en 1995, cuando tenía solamente tres años. La imagen del pequeño monarca durante las ceremonias reales recorrió el mundo y terminó convirtiéndolo en una figura conocida mucho más allá de Uganda. Su llegada al trono fue registrada incluso por Guinness World Records, que destacó su extraordinaria juventud al asumir como soberano.

A diferencia de una monarquía con poder ejecutivo, el rol de los reyes tradicionales de Uganda es fundamentalmente cultural y ceremonial. El país es una república, pero reconoce distintas instituciones monárquicas tradicionales que mantienen una fuerte influencia histórica y social dentro de sus respectivas comunidades.

Oyo Nyimba cuando era niño junto a su padre, en los años previos a convertirse en el rey más joven del mundo.

Oyo Nyimba fue coronado rey de Tooro con apenas 3 años y se convirtió en el monarca más joven del mundo.

Qué es el Reino de Tooro

El Reino de Tooro se encuentra en el oeste de Uganda y tiene su centro histórico en la ciudad de Fort Portal. Es una de las monarquías tradicionales más importantes del país junto con Buganda, Bunyoro y Busoga. Su historia moderna atravesó numerosos cambios políticos. Las monarquías tradicionales ugandesas fueron abolidas en 1967, durante el gobierno de Milton Obote, y recién volvieron a ser reconocidas décadas más tarde.

Cuando Oyo fue coronado, la restauración de estas instituciones era todavía relativamente reciente. Desde su posición, el rey participó a lo largo de los años en actividades relacionadas con la educación, la cultura, la juventud y el desarrollo social, además de representar internacionalmente al pueblo de Tooro.

Más de 30 años en el trono pese a tener solo 34

La paradoja de su historia es que, pese a morir con apenas 34 años, Oyo llevaba más de tres décadas siendo rey.

Había pasado prácticamente toda su vida vinculado a la institución monárquica: primero como un niño acompañado por regentes y familiares y, posteriormente, como una figura pública que asumió plenamente las funciones culturales asociadas a la Corona.

Su fallecimiento abre ahora una nueva etapa para el Reino de Tooro, que deberá avanzar de acuerdo con sus propias normas tradicionales para determinar la sucesión y organizar las ceremonias de despedida.

Mientras se esperan precisiones sobre las causas de su muerte y los homenajes oficiales, Uganda despide a un monarca cuya historia había comenzado de manera excepcional: sentado en un trono cuando la mayoría de los niños de su edad recién empezaban su vida escolar.