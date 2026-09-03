Olvidate de las costosas mangas y boquillas: este truco viral permite lograr acabados de pastelería de élite en tus tortas usando solo una cuchara.

Sin manga de pastelería: el truco viral para decorar tortas con una cuchara y que queden profesionales.

Si querés incursionar en el mundo de la repostería pero no tenés mangas ni boquillas profesionales, no te preocupes. Hoy es furor en redes sociales un método sumamente económico y creativo que te permite decorar tortas con una cuchara de uso diario logrando texturas de ensueño dignas de cualquier pastelería de élite.

En el competitivo universo de la repostería moderna, el ingenio y la practicidad suelen ganarle terreno a los utensilios costosos. En las últimas horas, las redes se han visto inundadas por videos de creadores de contenido que demuestran cómo un cubierto tan simple como una cuchara puede convertirse en la mejor herramienta de diseño para tus postres.

A continuación, te presentamos los secretos de este truco viral y te mostramos el video paso a paso para que puedas replicarlo hoy mismo en casa.

¿Cómo decorar tortas con una cuchara usando la técnica del barrido? La técnica del barrido, también conocida en la alta pastelería como spoon sweep, consiste en deslizar suavemente la parte convexa (el reverso) de una cuchara limpia sobre copos de crema para crear un patrón continuo y texturizado similar a los pétalos de una flor o a las escamas de un pez.

Para lograr este acabado profesional de manera sencilla, sigue este protocolo: