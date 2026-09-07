¿Cómo aromatizar la ropa con aceites esenciales? El truco del vinagre para un perfume natural

Olvidate de las fragancias químicas sintéticas. Aprendé a aromatizar la ropa de manera natural usando vinagre blanco y tus aceites esenciales favoritos.

El uso de vinagre blanco en la colada es un secreto de limpieza excelente, pero a muchos les preocupa el olor residual que pueda quedar. Descubrí el truco casero definitivo para aromatizar la ropa de forma segura, económica y libre de tóxicos utilizando solo un par de gotas de aceites esenciales.

Paso a paso para aromatizar la ropa sin manchar los tejidos Aunque el vinagre de limpieza (vinagre blanco destilado) pierde por completo su fuerte aroma durante la fase de aclarado, muchas personas prefieren sumarle un toque de fragancia agradable a sus sábanas y toallas. Para lograrlo de forma 100% natural, los aceites esenciales son el aliado perfecto.