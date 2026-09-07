    • 7 de septiembre de 2026 - 12:58

    ¿Cómo aromatizar la ropa con aceites esenciales? El truco del vinagre para un perfume natural

    Olvidate de las fragancias químicas sintéticas. Aprendé a aromatizar la ropa de manera natural usando vinagre blanco y tus aceites esenciales favoritos.

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    Por Sofía Hache

    El uso de vinagre blanco en la colada es un secreto de limpieza excelente, pero a muchos les preocupa el olor residual que pueda quedar. Descubrí el truco casero definitivo para aromatizar la ropa de forma segura, económica y libre de tóxicos utilizando solo un par de gotas de aceites esenciales.

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    Aunque el vinagre de limpieza (vinagre blanco destilado) pierde por completo su fuerte aroma durante la fase de aclarado, muchas personas prefieren sumarle un toque de fragancia agradable a sus sábanas y toallas. Para lograrlo de forma 100% natural, los aceites esenciales son el aliado perfecto.

    La dosis recomendada por los expertos

    • Cantidad justa: Solo necesitás añadir dos o tres gotitas de tu aceite esencial favorito (el aceite de lavanda es la opción más recomendada por su frescura y suavidad).
    • Cómo aplicarlo: Mezclá y diluí las gotas de aceite directamente en el vinagre blanco antes de colocarlo en el compartimento del lavarropas.
    • Dónde colocarlo: Colocá esta preparación en la cazoleta destinada al suavizante de tu lavarropas (si tu máquina es de carga horizontal) o agregala directamente al agua durante el ciclo de enjuague (si es de carga vertical).

    ¿Se puede manchar la ropa?

    Una de las mayores preocupaciones al usar aceites en el lavarropas es la posibilidad de arruinar las prendas. Sin embargo, al diluir únicamente dos o tres gotas de aceite esencial puro en la dosis de vinagre blanco, la mezcla se emulsiona perfectamente. Este método garantiza que las fibras no se manchen ni se engrasen, logrando un perfume sumamente sutil, limpio y duradero sin necesidad de químicos nocivos.

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