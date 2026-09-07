¿Cómo cortar botellas de vidrio en casa? El truco viral del choque térmico para fabricar tus propios vasos

La tendencia del reciclaje creativo sigue sumando adeptos en las redes sociales con ideas que combinan ingenio y sustentabilidad en el hogar. Entre los trucos virales más populares del momento, aprender a cortar botellas de vidrio se destaca como una técnica fascinante para darle una segunda vida a los envases usados de manera rápida.

Este fenómeno, que se volvió viral en plataformas de videos, se apoya en un principio físico elemental: la dilatación y contracción del material provocada por un cambio brusco de temperatura. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado y los secretos de los expertos para realizarlo en casa de forma segura.

De acuerdo con guías prácticas publicadas por medios especializados como La Voz y Los Andes , el método del hilo y el alcohol es el más popular y efectivo para realizar cortes limpios sin necesidad de herramientas industriales complejas.

Marcar y atar: Tomá el hilo de algodón y atalo fuertemente alrededor de la botella, exactamente a la altura donde deseás realizar el corte. Es fundamental que el hilo quede completamente recto y bien ajustado. Cortá los cabos sueltos que queden del nudo para evitar llamas descontroladas.

Tomá el hilo de algodón y atalo fuertemente alrededor de la botella, exactamente a la altura donde deseás realizar el corte. Es fundamental que el hilo quede completamente recto y bien ajustado. Cortá los cabos sueltos que queden del nudo para evitar llamas descontroladas. Impregnar con alcohol: Con mucho cuidado, verté el alcohol de 96 grados directamente sobre el hilo atado. El cordón debe quedar bien humedecido, pero evitá que el alcohol chorree por el resto de la botella, ya que esto podría arruinar la prolijidad del corte o causar un accidente.

Con mucho cuidado, verté el alcohol de 96 grados directamente sobre el hilo atado. El cordón debe quedar bien humedecido, pero evitá que el alcohol chorree por el resto de la botella, ya que esto podría arruinar la prolijidad del corte o causar un accidente. Encender y rotar: Sujetando la botella de forma horizontal por el pico (preferentemente con guantes y gafas de seguridad), encendé el hilo con el encendedor. Comenzá a girar la botella lentamente sobre su propio eje para que la llama caliente todo el contorno del vidrio de manera uniforme.

Sujetando la botella de forma horizontal por el pico (preferentemente con guantes y gafas de seguridad), encendé el hilo con el encendedor. Comenzá a girar la botella lentamente sobre su propio eje para que la llama caliente todo el contorno del vidrio de manera uniforme. Generar el choque térmico: Esperá a que la llama comience a consumirse por completo y se apague. Inmediatamente después, sumergí la botella caliente de golpe en el recipiente de agua con hielo. El cambio abrupto de temperatura debilitará la estructura del vidrio en la línea del hilo, produciendo un crujido y logrando que la botella se separe de forma limpia en dos partes.

El paso clave que marca la diferencia: el pulido de los bordes

Como bien destacan los artistas del upcycling y expertos en técnicas de corte de vidrio, el verdadero secreto de un vaso perfecto no está en el corte, sino en el pulido. Tras el choque térmico, los bordes del nuevo vaso quedarán sumamente afilados y con pequeñas imperfecciones que pueden causar cortes al usarlos.

Para dejarlos suaves y listos para servir cualquier trago, se debe realizar un lijado minucioso. El método profesional consiste en utilizar una lija al agua de grano grueso (N° 120) colocada sobre una superficie plana. Humedecé la lija y apoyá el vaso boca abajo, realizando movimientos circulares continuos y firmes hasta desgastar el filo exterior e interior del borde. Luego, repetí el proceso con una lija de grano fino (N° 240 o N° 400) para suavizar la superficie y lograr una terminación perfectamente lisa y brillante al tacto.

Mirá el video tutorial paso a paso

Para ver este truco casero en acción, aprender de forma visual a realizar los cortes y conocer más secretos de seguridad, te invitamos a mirar el video completo que está siendo furor en YouTube: