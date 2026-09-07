El trend de los '80 que es furor en redes: cómo transformar una foto con inteligencia artificial

La nostalgia volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales . Esta vez, el protagonista es el trend de los 80 , un desafío que utiliza inteligencia artificial y filtros retro para transformar fotos actuales en retratos inspirados en la estética de esa década.

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El fenómeno se volvió especialmente popular en plataformas como TikTok e Instagram , donde los usuarios comparten sus propias versiones y comparan el resultado con fotografías reales de sus padres o familiares cuando eran jóvenes.

El reto consiste en subir una fotografía actual a una aplicación con herramientas de inteligencia artificial y pedirle que recree a la persona como si hubiera sido fotografiada durante los años 80.

El resultado busca imitar las características de los tradicionales retratos de estudio de aquella época , con fondos coloridos, luces intensas y degradados que rápidamente remiten a las fotografías familiares de esos años.

La ropa y los peinados también son protagonistas. En las imágenes aparecen cabellos con mucho volumen, pelo batido o encrespado, maquillaje marcado, sombras de ojos brillantes, sacos con hombreras y accesorios grandes y llamativos .

La estética puede variar según el pedido que haga cada usuario, pero la idea central es mantener los elementos visuales más reconocibles de la década.

La nostalgia detrás de las imágenes

Más allá del efecto visual, el trend tiene un fuerte componente nostálgico. Muchos usuarios aprovechan la inteligencia artificial para imaginar cómo se verían ellos mismos, sus parejas o amigos si hubieran vivido su juventud durante los años 80.

También es frecuente que las publicaciones incluyan fotografías reales de padres o familiares durante esa década, para luego mostrar la versión creada con IA y comparar ambas imágenes.

La música es otro elemento clave. Los videos suelen estar acompañados por clásicos del pop, synth-pop y rock de los 80, lo que refuerza el efecto de viaje en el tiempo.

Así, una fotografía actual puede convertirse en cuestión de segundos en un retrato con estética ochentosa, combinando tecnología, moda retro y nostalgia en uno de los desafíos que más circulan actualmente en las redes sociales.