¿Por qué recomiendan limpiar muebles de madera con salsa de soja? El truco casero que es viral

Te enseñamos a preparar la mezcla viral para limpiar muebles de madera usando cinco ingredientes impensados que seguro tenés hoy mismo en tu casa.

Con el paso del tiempo, es completamente natural que los objetos de nuestro hogar comiencen a desgastarse. Por suerte, un novedoso método compartido en redes sociales propone limpiar muebles de madera con una preparación casera de cinco ingredientes muy fáciles de conseguir, devolviéndoles el brillo original sin gastar una fortuna.

Los muebles de madera son piezas fundamentales en la calidez de cualquier hogar, pero el roce cotidiano, el polvo y el desgaste natural terminan por opacar su brillo e incluso dejar pequeñas marcas y rayones visibles en la superficie. Para solucionar este inconveniente de forma rápida y muy económica, un truco difundido en plataformas digitales se volvió viral y promete un resultado profesional sin necesidad de recurrir a costosos lustradores químicos.

Según destacó el sitio La Voz, esta ingeniosa receta fue popularizada en redes sociales por la conocida cuenta "Recetas y Más con Joel", captando la atención de miles de usuarios por utilizar una combinación de elementos domésticos que todos tienen en sus alacenas.

¿Cómo preparar la mezcla para limpiar muebles de madera? La preparación de este limpiador y restaurador casero requiere únicamente de un recipiente hondo, una cuchara para integrar y un paño de microfibra limpio (preferentemente seco) para la aplicación sobre la superficie.