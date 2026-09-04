¿Por qué recomiendan limpiar muebles de madera con salsa de soja? El truco casero que es viral

Con el paso del tiempo, es completamente natural que los objetos de nuestro hogar comiencen a desgastarse. Por suerte, un novedoso método compartido en redes sociales propone limpiar muebles de madera con una preparación casera de cinco ingredientes muy fáciles de conseguir, devolviéndoles el brillo original sin gastar una fortuna.
Los muebles de madera son piezas fundamentales en la calidez de cualquier hogar, pero el roce cotidiano, el polvo y el desgaste natural terminan por opacar su brillo e incluso dejar pequeñas marcas y rayones visibles en la superficie. Para solucionar este inconveniente de forma rápida y muy económica, un truco difundido en plataformas digitales se volvió viral y promete un resultado profesional sin necesidad de recurrir a costosos lustradores químicos.
Según destacó el sitio La Voz, esta ingeniosa receta fue popularizada en redes sociales por la conocida cuenta "Recetas y Más con Joel", captando la atención de miles de usuarios por utilizar una combinación de elementos domésticos que todos tienen en sus alacenas.
¿Cómo preparar la mezcla para limpiar muebles de madera?
La preparación de este limpiador y restaurador casero requiere únicamente de un recipiente hondo, una cuchara para integrar y un paño de microfibra limpio (preferentemente seco) para la aplicación sobre la superficie.
Ingredientes:
- Medio vaso de limpiador o aromatizante de pisos (del aroma de tu preferencia).
- Un chorrito de aceite para bebé (líquido).
- Un chorrito de salsa de soja (el ingrediente estrella para maderas oscuras).
- Un poco de alcohol (de uso medicinal habitual).
- Un vaso de agua común (para diluir la mezcla).
Procedimiento paso a paso:
- En el recipiente, colocá en primer lugar el medio vaso de limpiador de pisos.
- Incorporá un chorro generoso de aceite para bebé y sumá el chorrito de salsa de soja.
- Agregá el alcohol y completá volcando el vaso de agua.
- Mezclá con fuerza todos los ingredientes hasta lograr una textura y color homogéneos.
- Humedecé ligeramente el paño de microfibra con la preparación, retirando el exceso de líquido, y pasalo suavemente por las superficies de madera en círculos concéntricos.
¿Para qué sirve cada ingrediente en este truco casero?
Lo que hace tan efectiva a esta fórmula es que cada uno de sus componentes cumple una función específica dentro de la restauración de la madera:
- Aromatizante de pisos: Sirve para desodorizar la superficie de madera y perfumar todo el ambiente de tu hogar con una agradable fragancia que, según sus promotores, puede persistir por días.
- Aceite para bebé: Nutre las fibras porosas de la madera en profundidad, reavivando su brillo original y generando una película protectora antiestática que repele la acumulación de polvo posterior.
- Salsa de soja: Es el secreto absoluto de este truco para superficies oscuras. Los taninos y el color de la soja actúan rellenando y camuflando visualmente los rayones de desgaste cotidiano en las maderas de tonos medios o negros.
- Alcohol: Favorece una evaporación sumamente rápida del líquido para evitar que la humedad se filtre y pudra la madera, además de aportar una desinfección ligera.
- Agua: Actúa como el vehículo disolvente idóneo para diluir la concentración de los aromatizantes y aceites.
Este sencillo consejo casero te permitirá recuperar la prestancia de tus sillas, mesas y gabinetes sin dejar marcas grasosas ni gastar de más.