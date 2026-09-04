Los portarretratos sobre los muebles pasaron de moda: la nueva tendencia para decorar la casa

Durante años, las cómodas, consolas y aparadores se llenaron de pequeños portarretratos, recuerdos y adornos. Pero esa forma de decorar empezó a cambiar y en 2026 gana terreno una propuesta más ordenada: menos objetos sobre los muebles y una selección más cuidada de aquello que queda a la vista .

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La idea no es eliminar las fotografías familiares ni convertir los ambientes en espacios fríos. Por el contrario, la nueva tendencia busca conservar esos recuerdos, pero incorporarlos de una manera más integrada y estética.

La principal característica de esta propuesta es dejar superficies libres. En lugar de colocar varios portarretratos junto a adornos, libros y otros objetos, se busca seleccionar únicamente aquellas piezas que realmente aporten algo al ambiente.

Una lámpara, un florero, una bandeja, algunos libros o una pieza artesanal pueden ser suficientes para completar una cómoda o una consola sin generar una sensación de saturación.

El objetivo es lograr ambientes más despejados, pero sin perder personalidad. La clave está en decorar con intención , en lugar de llenar cada espacio disponible.

¿Qué pasa con las fotos familiares?

Las fotografías siguen teniendo un lugar importante dentro de la decoración. Lo que cambia es el modo de exhibirlas.

Una de las alternativas que gana fuerza consiste en llevar las imágenes a las paredes mediante composiciones de fotografías enmarcadas. De esta manera, los recuerdos dejan de estar dispersos sobre distintos muebles y pasan a convertirse en parte del diseño del ambiente.

Otra posibilidad es elegir una sola fotografía especial, colocarla en un marco de mayor tamaño y convertirla en el punto destacado de una consola o cómoda.

Así, en lugar de tener cinco o seis portarretratos pequeños, una única imagen puede adquirir mayor protagonismo.

Cómo aplicar esta tendencia en casa

Para adoptar este estilo no hace falta comprar muebles nuevos. Una de las recomendaciones más sencillas consiste en vaciar completamente las superficies y volver a colocar únicamente aquello que realmente se quiera conservar.

También se pueden agrupar objetos por tamaño, materiales o colores para generar una composición más equilibrada.

La tendencia apunta a encontrar un punto medio entre el minimalismo y una casa vivida: espacios ordenados, pero con elementos que cuenten una historia y reflejen la personalidad de quienes los habitan.

En definitiva, los portarretratos no desaparecieron de la decoración. Simplemente dejaron de ocupar cada rincón de los muebles y ahora buscan un lugar más pensado dentro de los ambientes.