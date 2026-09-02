¿Cómo lavar la ropa blanca para que quede como nueva?

Mantener la ropa blanca impecable puede convertirse en un verdadero desafío. Con los lavados y el uso cotidiano, las prendas suelen perder brillo, tomar un tono amarillento y acumular manchas, especialmente en axilas y cuellos. Sin embargo, existe un método sencillo para recuperar su aspecto y cuidar las fibras.

Según explicó el ingeniero químico Diego Fernández, una de las claves está en realizar un buen pretratamiento de las manchas y utilizar percarbonato de sodio , un blanqueador a base de oxígeno.

A diferencia del cloro, el percarbonato libera oxígeno durante el lavado y ayuda a desprender la suciedad y recuperar el blanco de las telas sin recurrir a un producto tan agresivo para las fibras.

Para el lavado principal, la recomendación es combinar media tapa de detergente líquido con dos o tres cucharadas de percarbonato de sodio .

Antes de colocar las prendas en el lavarropas, es importante prestar especial atención a las zonas donde se acumula mayor cantidad de suciedad, como axilas, cuellos y puños.

El primer paso consiste en realizar un pretratamiento de las manchas. Después, las prendas pueden ingresar al lavarropas junto con el detergente y el percarbonato.

Si el equipo permite utilizar agua caliente, puede aprovecharse esta función, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de la etiqueta de cada prenda. En lavarropas que solo utilizan agua fría, el método también puede adaptarse.

Por qué la ropa blanca se vuelve amarillenta

El uso frecuente, el sudor, los restos de desodorante y la acumulación de productos de lavado pueden modificar con el tiempo el aspecto de las prendas blancas.

Las zonas de las axilas y el cuello suelen ser las más afectadas, ya que están en contacto permanente con el cuerpo y pueden acumular residuos que no siempre desaparecen con un lavado convencional.

Por eso, además de elegir correctamente los productos, resulta importante no dejar las prendas manchadas durante demasiado tiempo antes de lavarlas.

Una alternativa al cloro

El percarbonato de sodio aparece como una alternativa para quienes buscan blanquear la ropa sin utilizar cloro. Su acción basada en oxígeno permite tratar manchas y recuperar el aspecto de las prendas, aunque siempre es recomendable revisar previamente las indicaciones del fabricante para evitar dañar tejidos delicados.

Con algunos cuidados y un tratamiento adecuado, la ropa blanca puede recuperar buena parte de su brillo y mantenerse en mejores condiciones durante más tiempo.