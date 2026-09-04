Murió una famosa cantante internacional que había ganado un Grammy

Cassandra Wilson , una de las voces más particulares y reconocidas del jazz estadounidense de las últimas décadas, murió este miércoles a los 70 años en su ciudad natal de Jackson, Mississippi. Su representante, Robert Torre, confirmó la noticia a través de un comunicado en el que la definió como una "artista de jazz legendaria" y dio a conocer que falleció "pacíficamente en su hogar, rodeada de su familia, sus amigos cercanos y su representante".

No se dio a conocer la causa del fallecimiento, y desde el entorno de la artista pidieron que se respete la privacidad de la familia en este momento. La noticia generó conmoción en el mundo de la música, donde Wilson era reconocida tanto por su talento como cantante y compositora como por su enorme capacidad para reinventar géneros musicales a lo largo de su carrera.

Cantautora y productora, Wilson era conocida en todo el mundo por su voz de contralto grave y expresiva , un rasgo distintivo que la acompañó durante una trayectoria de aproximadamente treinta años. A lo largo de su carrera, la artista fue galardonada en dos ocasiones con premios Grammy y colaboró con figuras destacadas de la escena del jazz, entre ellas Steve Coleman y Wynton Marsalis.

En 1997 recibió el Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz por "New Moon Daughter" . Unos 12 años después, en 2009, obtuvo el premio al mejor álbum de jazz vocal por su disco "Loverly", consolidando así un reconocimiento que abarcó distintas etapas de su carrera artística.

Nacida en 1955 en Jackson, Mississippi, Cassandra Wilson creció en una familia muy vinculada con la música y la educación. Su padre era profesor de música y contrabajista de jazz, mientras que su madre trabajaba como maestra de escuela primaria. Comenzó a estudiar piano a los seis años y a los 12 incorporó la guitarra a su formación musical. Durante la adolescencia escribió sus primeras canciones de orientación folk, tocó el clarinete y participó en distintas producciones teatrales.

Luego de estudiar en Millsaps College y Jackson State University, donde se graduó en Comunicación, continuó desarrollándose como cantante en bandas locales, cafés y escenarios de su ciudad natal. En 1981, un trabajo en televisión la llevó a Nueva Orleans, donde entró en contacto con figuras fundamentales del jazz local como Ellis Marsalis, Earl Turbinton y Alvin Batiste, un período que resultó muy importante para su carrera. Poco después se trasladó a Nueva York y se vinculó con el saxofonista Steve Coleman, convirtiéndose en una de las voces principales del M-Base Collective, un movimiento que buscaba renovar el lenguaje del jazz a partir de estructuras rítmicas y armónicas alejadas de las convenciones tradicionales.

Como solista debutó en 1986 con Point of View, pero fue a comienzos de los noventa cuando encontró la identidad artística que la distinguiría definitivamente. Con Blue Light 'Til Dawn (1993) se alejó de los formatos convencionales del jazz vocal para abordar un repertorio acústico marcado por el blues, combinando composiciones propias con canciones de Robert Johnson, Van Morrison y Joni Mitchell. Dos años después llegó New Moon Daughter, la obra que le valió su primer Grammy en 1997.

Su capacidad para transformar materiales ajenos se convirtió en una de sus principales características artísticas. ya que podía acercarse a los estándares clásicos con la misma naturalidad con la que reinterpretaba canciones de los Beatles, Hank Williams o Joni Mitchell. También exploró la obra de Miles Davis en Traveling Miles (1999) y participó en proyectos junto a colegas como Dave Holland, Bill Frisell y Wynton Marsalis. En los siguientes años llegaron discos como Belly of the Sun (2002), Glamoured (2003) y Thunderbird (2006), este último con elementos de hip-hop y sampling. En 2008, con Loverly, regresó al repertorio de estándares y obtuvo su segundo Grammy, y luego llegaron Silver Pony (2010), Another Country (2012) y Coming Forth by Day (2015), un homenaje a Billie Holiday.

Reconocida también con un Django d'Or, un Edison Music Award y una distinción en el Mississippi Blues Trail, Cassandra Wilson dejó una obra difícil de encasillar. Su legado no se limita a la tradición del jazz vocal ya que fue, sobre todo, el de una artista que entendió la interpretación como una forma de reinvención permanente.