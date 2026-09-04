    • 4 de septiembre de 2026 - 11:37

    Antes de tirar: los mejores trucos para reciclar los restos de café de tu cocina

    Descubrí los beneficios de reciclar los restos de café en tu jardín y rutina de belleza. Una guía sencilla para ahorrar dinero y cuidar el medioambiente hoy.

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    Por Sofía Hache

    El café es el gran protagonista de las mañanas, pero sus residuos diarios suelen desecharse sin pensarlo dos veces. Sin embargo, reciclar los restos de café te permite obtener un fertilizante orgánico para plantas, un exfoliante casero para la piel o un neutralizador de malos olores sumamente efectivo para la heladera.

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    El truco de jardinería para reciclar los restos de café en tus macetas

    La borra de café, lejos de ser un residuo orgánico inútil, es una fuente espectacular de nitrógeno, fósforo y potasio, los tres macronutrientes esenciales que tus plantas necesitan para crecer sanas, fuertes y verdes. Al reciclar este ingrediente de desecho, le aportás estructura y esponjosidad a la tierra de tus macetas, promoviendo un suelo más fértil de manera 100% natural.

    Aquí te enseñamos los usos más prácticos que podés darle en tu rutina diaria:

    1. Fertilizante ecológico para plantas de interior

    Mezclá los restos de café bien secos directamente con el sustrato de tus macetas. Es ideal para plantas que prefieren suelos ligeramente ácidos como los helechos, las hortensias, las azaleas y las plantas de interior de hojas grandes. Si lo ponés húmedo, asegurate de airear bien la tierra para evitar la formación de hongos superficiales.

    2. Exfoliante natural para renovar la piel

    La textura granulada del café molido lo convierte en el mejor exfoliante físico natural. Mezclá dos cucharadas grandes de borra de café usada con una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva. Masajeá suavemente tus piernas, brazos o talones bajo la ducha y enjuagá con agua tibia. Tu piel quedará increíblemente suave y humectada sin gastar una fortuna en cosméticos importados.

    3. Desodorizante y neutralizador de olores en la heladera

    Si tu heladera suele acumular olores desagradables a comida o humedad, colocá una taza pequeña con borra de café seca en uno de los estantes del fondo. Los compuestos nitrogenados del café absorberán de raíz los olores molestos de manera limpia y ecológica, dejando una sutil y agradable fragancia a café en el ambiente.

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