    • 1 de septiembre de 2026 - 18:59

    Un estudio advierte que los vasos de papel para café liberan millones de microplásticos en las bebidas calientes

    Una reciente investigación científica reveló que el calor de las infusiones degrada la capa interna de los recipientes descartables, liberando millones de partículas microscópicas directamente en el líquido y encendiendo las alarmas sobre el consumo masivo de bebidas en la vía pública.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo estudio científico encendió las alarmas sobre el consumo masivo de bebidas en formato take away al comprobar que los tradicionales vasos de papel descartables liberan millones de fragmentos de microplásticos directamente en los líquidos. La investigación advierte que el calor y los revestimientos internos aceleran la contaminación invisible de los alimentos.

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    Si bien a simple vista parecen fabricados enteramente de celulosa, la gran mayoría de estos envases cuenta con una delgada capa plástica en su interior —necesaria para evitar filtraciones y mantener la rigidez con temperaturas elevadas—. Sin embargo, al entrar en contacto con el café o el agua caliente, este material se degrada de forma acelerada y desprende miles de partículas microscópicas por cada uso.

    El equipo del Queensland Alliance for Environmental Health Sciences sometió vasos descartables a agua caliente y midió la cantidad y el tipo de partículas plásticas que cada recipiente liberaba. Los vasos con revestimiento de PLA arrojaron una concentración total de partículas de 11,6 microgramos por litro, frente a 0,9 microgramos por litro en los de PE.

    El peligro del calor y los nuevos materiales

    El trabajo científico analizó el comportamiento de los recipientes descartables y remarcó que las altas temperaturas funcionan como el principal disparador de la migración de partículas hacia el organismo. Inclusive, los especialistas detallaron que ciertos recubrimientos biodegradables o alternativos pueden multiplicar significativamente la liberación de masa plástica a escala microscópica en comparación con los plásticos convencionales, demostrando que una opción ecológica para el ambiente no siempre equivale a una menor exposición química durante el consumo.

    La exposición cotidiana a los microplásticos mediante el uso frecuente de envases descartables se convirtió en un foco de creciente preocupación para la comunidad médica e investigadora, que intenta determinar el impacto a largo plazo de estas sustancias en la salud humana. Ante este escenario, los especialistas recomiendan moderar el uso de vajilla desechable y dejar enfriar ligeramente las infusiones antes de verterlas en este tipo de recipientes para reducir la tensión térmica sobre el plástico.

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