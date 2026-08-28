    • 28 de agosto de 2026 - 18:35

    Consulta suicida: el psiquiatra Damian Rodante llega a San Juan para profundizar sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo

    En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicido se llevará a cabo una jornada de actualización y entrenamiento apuntando a la prevención. Cómo ser parte.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que invita a hablar con el tema sin estigmas ni tabúes, enfocado en la prevención. En ese contexto, en San Juan se realizará una jornada de actualización y entrenamiento destinada a fortalecer las herramientas para el abordaje de situaciones de riesgo y la prevención de la conducta suicida.

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    La propuesta, denominada “Entrenamiento en el manejo de la consulta suicida: abordaje de personas con alto riesgo suicida y estrategias de posvención”, busca llegar con herramientas a profesionales y equipos de salud de los sectores público y privado, además de estudiantes avanzados de carreras vinculadas con la temática. La jornada es organizada por la Secretaría Técnica, la Dirección de Salud Mental y el Programa de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de San Juan.

    El objetivo de la actividad es brindar herramientas y actualizar conocimientos para intervenir ante situaciones de riesgo suicida, así como fortalecer las estrategias de acompañamiento posteriores a este tipo de hechos.

    La particularidad de la jornada es que contará con la presencia y disertación del médico psiquiatra Demian Rodante, referente en investigación, formación y abordaje de la conducta suicida, con trayectoria nacional e internacional. Actualmente es jefe de la sección de Psiquiatría del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano e integrante de la Asociación de Psiquiatría de la Argentina. Teniendo en cuenta su vasta experiencia en la materia, se buscará con la presencia de Rodante proporcionar herramientas y pautas para prevenir el suicidio, teniendo en cuenta que a nivel nacional se ha visto un aumento en las conductas suicidas.

    Durante la jornada se desarrollarán instancias de formación y entrenamiento práctico orientadas a fortalecer las capacidades de los equipos que deben enfrentar este tipo de consultas y situaciones de riesgo, conforme señalaron del Ministerio de Salud.

    Además, se abordarán estrategias de posvención, es decir, acciones destinadas al acompañamiento de personas, familias y comunidades afectadas, un aspecto que forma parte del abordaje integral de esta problemática.

    La actividad coincide con la fecha elegida a nivel mundial para promover la prevención del suicidio y generar espacios de sensibilización y capacitación. En este caso, la propuesta apunta especialmente a quienes, desde sus ámbitos profesionales y de formación, pueden tener intervención en la detección, el abordaje y el acompañamiento ante situaciones de riesgo.

    El dato sobre “Entrenamiento en el manejo de la consulta suicida”

    La jornada se desarrollará el 10 de septiembre, de 8:00 a 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en calle Las Heras y 25 de Mayo, en Capital.

    Las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa mediante el formulario, ya que la misma tiene un publico determinado. Los aspirantes a la charla pueden acceder al formulario de inscripción haciendo clic aquí.

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