ANMAT dio de baja la habilitación de una distribuidora de medicamentos: cuál es y qué pasó

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) oficializó este miércoles 26 de agosto la baja de la habilitación de Panalab S.A. Argentina como distribuidora de medicamentos , una autorización que la compañía tenía vigente desde 2008.

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La decisión quedó establecida mediante la Disposición 4921/2026 , publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, existe una aclaración central: no se trató de una sanción aplicada por el organismo sanitario , sino de un trámite iniciado por la propia firma para dejar sin efecto esa habilitación.

Panalab estaba autorizada desde julio de 2008 para funcionar como distribuidora de medicamentos , aunque esa habilitación no comprendía productos que necesitaran cadena de frío, psicotrópicos ni estupefacientes.

La autorización correspondía al establecimiento ubicado en avenida Bernabé Márquez 2445, Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires .

La baja de la habilitación otorgada mediante la Disposición ANMAT 4176/08.

otorgada mediante la Disposición ANMAT 4176/08. La cancelación del certificado correspondiente a esa autorización.

correspondiente a esa autorización. El cese de Pablo Pachielat como director técnico de esa actividad desde el 18 de mayo de 2026.

de esa actividad desde el 18 de mayo de 2026. La finalización de la autorización para operar bajo esa condición específica de distribuidora.

Por qué ANMAT tomó la decisión

El propio texto oficial explica que Panalab solicitó la baja de su habilitación. El pedido pasó posteriormente por las áreas técnicas de ANMAT antes de que se formalizara la decisión.

El Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, emitió un informe técnico favorable para avanzar con el trámite. También intervinieron el área de monitoreo de productos para la salud y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Por eso, la disposición no menciona irregularidades sanitarias, incumplimientos en medicamentos ni una suspensión preventiva: la razón expresada oficialmente es la solicitud presentada por la propia empresa.

El documento completo publicado en el Boletín Oficial

La Disposición 4921/2026 oficializó la baja de la habilitación de Panalab S.A. Argentina como distribuidora de medicamentos.

La medida fue firmada por el administrador nacional de ANMAT, Luis Eduardo Fontana. Aunque la disposición está fechada el 5 de agosto, su publicación en el Boletín Oficial se concretó este 26 de agosto de 2026.

La resolución también informa a la compañía sobre las vías administrativas y judiciales disponibles para recurrir el acto, aunque la propia norma deja asentado que el procedimiento se originó en una solicitud de Panalab.