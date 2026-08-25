Despertarse de noche: por qué una persona puede hacerlo varias veces aunque no tenga pesadillas.

Hay personas que sienten que duermen toda la noche de corrido , mientras que a otras les pasa de despertarse de noche varias veces y miran el reloj cada vez que abren los ojos. Estos despertares pueden tener diferentes causas y no siempre significan que exista un trastorno del sueño .

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Durante la noche, el organismo atraviesa diferentes etapas de sueño y puede producirse algún despertar breve sin que la persona lo recuerde al día siguiente.

El ruido, la luz, la temperatura de la habitación o la necesidad de ir al baño pueden interrumpir el descanso.

También pueden influir el estrés y las preocupaciones .

Una persona que atraviesa una etapa de mucha tensión puede despertarse y comenzar inmediatamente a pensar en problemas laborales, familiares o económicos.

El consumo de cafeína cerca de la noche también puede dificultar el descanso en personas sensibles.

Mirar el reloj puede empeorar la situación

Existe un hábito muy común: despertarse, mirar la hora y empezar a calcular cuánto falta para levantarse. Ese cálculo puede generar ansiedad. “Me quedan cuatro horas”, “ahora son las tres”, “en dos horas tengo que levantarme”.

La preocupación por no dormir puede hacer que resulte todavía más difícil volver a conciliar el sueño.

Cuándo consultar

Si los despertares son frecuentes, duran mucho tiempo o afectan el rendimiento durante el día, puede ser conveniente consultar con un profesional.

También es importante prestar atención si aparecen ronquidos intensos, pausas respiratorias o somnolencia excesiva durante el día.

Dormir no significa necesariamente permanecer inconsciente durante ocho horas sin ningún despertar. Lo importante es que el descanso resulte suficiente y reparador.