Caminar después de cenar: qué pasa si lo hacés y por qué puede convertirse en un buen hábito

Salir a caminar después de cenar puede parecer una actividad menor, pero convertirlo en un hábito permite sumar movimiento a un momento del día en el que muchas personas permanecen sentadas . No hace falta realizar una caminata intensa. Incluso un paseo tranquilo puede servir para cortar el período de inactividad que suele comenzar después de la cena.

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Caminar implica movimiento muscular y aumenta el gasto energético. Además, mantenerse activo y hacer ejercicio después de una comida puede ayudar a evitar permanecer sentado durante períodos prolongados.

Una caminata suave resulta diferente de realizar ejercicio intenso inmediatamente después de comer.

No existe una duración única que funcione para todos.

Una caminata de 10, 15 o 30 minutos puede ser una manera sencilla de incorporar actividad, especialmente para quienes llevan una rutina sedentaria.

Lo importante es que la actividad pueda mantenerse de manera regular.

Una buena alternativa para terminar el día

Caminar después de cenar también puede convertirse en un momento para despejarse y salir de la rutina.

Para quienes trabajan muchas horas sentados, puede representar una oportunidad adicional para moverse durante el día.

Como siempre, las personas con alguna condición médica o limitación física deberían adaptar la actividad a sus posibilidades y consultar cuando sea necesario.

La principal ventaja es que no hace falta equipamiento especial ni una rutina compleja: simplemente caminar puede ser suficiente para empezar a incorporar más movimiento.