"El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico, pero el de 600 duplica los efectos adversos"

El ibuprofeno es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más consumidos a nivel mundial para tratar molestias cotidianas como el dolor de cabeza, los dolores musculares o los cólicos menstruales. Sin embargo, ante la variedad de presentaciones disponibles, surge una duda frecuente: ¿Mayor dosis significa un alivio más rápido y eficaz?

Dormir con la ventana abierta: qué le pasa al cuerpo según la ciencia y cuáles son los beneficios reales

Expertos en salud y farmacéuticos responden a este interrogante, advirtiendo sobre el uso automatizado de las pastillas de 600 mg y la importancia de optar por alternativas más seguras para el organismo.

Según explica el farmacéutico Mariano Giménez, los estudios y la práctica clínica demuestran que el ibuprofeno de 400 mg y el de 600 mg ofrecen un efecto analgésico muy similar frente a un dolor puntual.

Aumentar la dosis a 600 mg no se traduce necesariamente en una mejora sustancial del alivio, pero sí incrementa considerablemente el riesgo de sufrir efectos secundarios .

Problemas gastrointestinales: Irritación de la mucosa gástrica, acidez o malestar estomacal.

Efectos cardiovasculares: Posible elevación de la presión arterial y mayor tensión sobre el sistema circulatorio con un uso desmedido.

Impacto renal: Los antiinflamatorios exigen un esfuerzo adicional a los riñones, un riesgo que se multiplica en tratamientos prolongados.

Por esta razón, la regla de oro en farmacología al utilizar AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) es siempre emplear la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible. Ante un dolor de cabeza leve o moderado, la recomendación general es decantarse por los 400 mg y consultar siempre con un profesional sanitario ante cualquier duda.

Alternativas de acción rápida para el dolor de cabeza

Una de las claves para tratar eficazmente dolores comunes como la migraña o la cefalea tensional es actuar en sus fases iniciales. Para lograr que el fármaco haga efecto con mayor celeridad, existen en el mercado opciones diseñadas específicamente para acelerar la absorción del principio activo: