San Juan ofrecerá mamografías gratuitas por una tarde: quiénes pueden acceder y cómo sacar turno

La jornada será el viernes 4 de septiembre, de 16 a 20, en hospitales y centros sanitarios de distintos departamentos. Está destinada a mujeres de entre 40 y 70 años que cumplan determinados requisitos.

La campaña de mamografías gratuitas llegará a hospitales y centros sanitarios de San Juan.

El Ministerio de Salud de San Juan realizará una nueva edición de “La tarde de las mamografías”, una jornada que permitirá acceder gratuitamente a controles para la detección temprana del cáncer de mama. La actividad se desarrollará el viernes 4 de septiembre, de 16 a 20, en distintos puntos de la provincia.

La propuesta está dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan obra social, no cuenten con una derivación médica y no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses. La campaña se desarrolla bajo el lema “15 minutos que valen una vida”.

Cómo solicitar un turno Las interesadas deberán gestionar previamente su atención a través de CIDI, comunicándose exclusivamente por WhatsApp al 264-4592201.

Para esta edición se habilitarán 35 turnos por cada mamógrafo. Desde Salud aclararon que, si los cupos de esa jornada se completan, las pacientes podrán recibir una fecha para realizarse el estudio durante los días posteriores.

Dónde se realizarán las mamografías gratuitas Los controles estarán disponibles en los siguientes establecimientos: