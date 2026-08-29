San Juan ofrecerá mamografías gratuitas por una tarde: quiénes pueden acceder y cómo sacar turno

El Ministerio de Salud de San Juan realizará una nueva edición de “La tarde de las mamografías”, una jornada que permitirá acceder gratuitamente a controles para la detección temprana del cáncer de mama. La actividad se desarrollará el viernes 4 de septiembre, de 16 a 20, en distintos puntos de la provincia.
La propuesta está dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan obra social, no cuenten con una derivación médica y no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses. La campaña se desarrolla bajo el lema “15 minutos que valen una vida”.
Cómo solicitar un turno
Las interesadas deberán gestionar previamente su atención a través de CIDI, comunicándose exclusivamente por WhatsApp al 264-4592201.
Para esta edición se habilitarán 35 turnos por cada mamógrafo. Desde Salud aclararon que, si los cupos de esa jornada se completan, las pacientes podrán recibir una fecha para realizarse el estudio durante los días posteriores.
Dónde se realizarán las mamografías gratuitas
Los controles estarán disponibles en los siguientes establecimientos:
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Hospital Dr. Guillermo Rawson, en Capital.
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Hospital Dr. César Aguilar, en Caucete.
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Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, en Rivadavia.
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Hospital General Dra. Julieta Lanteri, en Rivadavia.
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Hospital San Roque, en Jáchal.
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Hospital de 25 de Mayo.
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Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito.
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Hospital Tomás Perón, en Rodeo.
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Unidades Sanitarias Móviles en el CAPS Las Tapias, en Angaco.
La iniciativa busca facilitar el acceso a uno de los principales estudios utilizados para la detección temprana del cáncer de mama y reforzar la importancia de realizar los controles periódicos correspondientes. Según adelantaron desde Salud, habrá una nueva edición de la campaña durante noviembre.