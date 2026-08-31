    • 31 de agosto de 2026 - 21:48

    Dormir con la ventana abierta: qué le pasa al cuerpo según la ciencia y cuáles son los beneficios reales

    Investigaciones recientes analizan el impacto de la ventilación nocturna en el descanso. Desde la calidad del sueño hasta la regulación de la temperatura, los especialistas detallan las ventajas de renovar el aire en el dormitorio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dejar la ventana abierta al dormir es un hábito tan frecuente como debatido en los hogares. Mientras algunos prefieren el aislamiento hermético para evitar ruidos o corrientes de aire, la ciencia respalda los beneficios de mantener el flujo de aire fresco durante las horas de descanso nocturno.

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    En 2025, una revisión sistemática publicada en Science and Technology for the Built Environment analizó 17 estudios realizados entre 2020 y 2024 y llegó a una conclusión que pone en cuestión los estándares actuales de construcción: los niveles mínimos de ventilación exigidos en viviendas residenciales son insuficientes para garantizar un sueño sin alteraciones.

    Especialistas en medicina del sueño señalan que una habitación mal ventilada acumula rápidamente dióxido de carbono y humedad, factores que alteran la profundidad del descanso y provocan sensación de pesadez al despertar. En contrapartida, permitir la circulación de aire fresco ayuda a mantener una temperatura ambiente adecuada, clave para que el organismo alcance las fases de sueño profundo y reparación celular.

    Calidad del aire y salud respiratoria

    Abrir la puerta del dormitorio también reduce el CO2 nocturno en proporciones similares a la ventana, pero los efectos sobre el sueño son distintos. El estudio de 2022 comparó las tres condiciones: ventana abierta, puerta abierta, ambas cerradas. La mejora en la calidad del sueño y en el rendimiento cognitivo solo se observó cuando la ventana estaba abierta.

    Los estudios demuestran que renovar el aire del dormitorio reduce la concentración de alérgenos acumulados, ácaros y compuestos orgánicos volátiles desprendidos por muebles o ropa de cama. Esto favorece la salud respiratoria, especialmente en personas con tendencia a alergias o afecciones en las vías aéreas superiores.

    No obstante, los expertos advierten que es necesario evaluar el contexto: en zonas urbanas con altos niveles de contaminación acústica o polución ambiental severa, es preferible utilizar sistemas de filtrado o ventilación cruzada en horarios específicos para no perjudicar el descanso ni exponer las vías respiratorias a partículas nocivas.

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