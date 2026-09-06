    • 6 de septiembre de 2026 - 18:42

    Bill Gates reveló cuáles serán los primeros empleos reemplazados por la inteligencia artificial

    El cofundador de Microsoft advirtió que el avance de la tecnología y los robots transformará drásticamente el mercado laboral. Qué sectores sufren el impacto inmediato y por qué los puestos iniciales son los más vulnerables.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El avance arrollador de la inteligencia artificial (IA) y la robótica continúa generando profundos debates sobre el futuro del trabajo. En medio de este escenario, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, encendió las alarmas al detallar cuáles son las áreas profesionales que sufrirán un reemplazo temprano por parte de los sistemas automatizados, afectando de manera directa los puestos de nivel inicial e intermedio.

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    Ventas, ingeniería de software y derecho, en la mira de la automatización

    Según el diagnóstico de Gates, la combinación de modelos de lenguaje avanzados y el desarrollo de robots inteligentes transformará radicalmente el mercado laboral antes de que termine la década. Las primeras ocupaciones expuestas a la sustitución o a una reconversión drástica se concentran en tres sectores clave:

    Ventas y atención al cliente: Las tareas comerciales rutinarias, la gestión de consultas masivas y la interacción inicial con clientes figuran entre las actividades con mayor automatización potencial mediante herramientas de IA generativa.

    Ingeniería de software: Si bien la demanda tecnológica sigue firme, Gates advirtió que la capacidad de los algoritmos para generar código, detectar errores y documentar procesos altera fuertemente las tareas que tradicionalmente recaían sobre desarrolladores juniors o perfiles de menor experiencia.

    Asistencia jurídica y derecho: La revisión masiva de contratos, la búsqueda de antecedentes, el análisis de expedientes y la clasificación de documentación legal son procesos repetitivos que la tecnología puede ejecutar en una fracción del tiempo que le toma a un humano, golpeando especialmente a los puestos de asistencia en estudios jurídicos.

    El impacto en los jóvenes y el "círculo vicioso" de las empresas

    Uno de los puntos más críticos señalados por el magnate es el impacto generacional de esta transición. De acuerdo con sus proyecciones, los puestos de oficina ya muestran una contracción y la caída del empleo juvenil ha sido más marcada en aquellas ocupaciones altamente vulnerables a la sustitución digital.

    Gates describió un mecanismo de presión competitiva: cuando una empresa adopta robots o IA para reducir costos y bajar precios, obliga inmediatamente al resto de sus competidores a replicar la automatización para no quedar fuera del mercado. Este fenómeno genera un punto de inflexión que se consolidará a futuro cuando las máquinas operen prácticamente sin errores ni supervisión humana directa.

    Trabajos manuales y la propuesta de "reservas humanas"

    Además del trabajo de oficina, el fundador de Microsoft extendió su advertencia hacia el plano físico. Considera que, a medida que los costos de los robots desciendan, estos competirán directamente con las personas en tareas físicas complejas esenciales para sectores como la construcción y la hotelería hacia el final de la década.

    Ante este panorama de desaparición masiva de funciones tradicionales, el empresario ha impulsado en foros internacionales el concepto de "Human Reserved" (reservado para humanos), una iniciativa orientada a debatir políticas públicas para proteger y blindar determinadas actividades laborales donde el criterio, la empatía y la toma de decisiones sigan recayendo de manera exclusiva en las personas.

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