Un histórico y preocupante informe de la UICN reveló que el declive de los árboles del mundo es crítico y supera por mucho a toda la fauna en peligro.

¿Una catástrofe silenciosa? Por qué el 38% de los árboles del mundo está en peligro de extinción.

La alarmante desaparición de los árboles del mundo representa una amenaza directa para el equilibrio del planeta. Al regular el clima y sostener los ciclos de carbono, agua y nutrientes esenciales, el declive de estos gigantes forestales pone en riesgo inminente la supervivencia de incontables especies que dependen de su hábitat.

El impacto de perder los árboles del mundo en los ecosistemas La primera Evaluación Mundial de los Árboles, publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), arrojó conclusiones sumamente preocupantes para el futuro de la biodiversidad. De acuerdo con el informe, el 38% de las especies de árboles se encuentra en riesgo de extinción. En cifras concretas, de las 166.061 especies analizadas a nivel global, 46.337 están amenazadas y 10.235 se sitúan en la categoría de peligro crítico, registrándose además la desaparición absoluta de más de 900 especies.

Esta pérdida forestal masiva duplica holgadamente la cantidad de todas las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios bajo amenaza en conjunto, lo que ilustra la gravedad sin precedentes de la crisis. Al respecto, la investigadora principal de los Reales Jardines Botánicos Kew, Eimear Nic Lughadha, subrayó que estos alarmantes datos deben impulsar medidas y acciones de conservación urgentes a nivel internacional.

Factores de degradación y la crítica situación en Sudamérica Los ecosistemas insulares son los que registran el impacto más severo, debido principalmente a la deforestación desmedida por la expansión urbana o agrícola y a la introducción de especies invasoras destructivas. Sin embargo, el cambio climático global y las tormentas más fuertes e intensas están acelerando y agravando las presiones en las regiones tropicales.