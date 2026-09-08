¿Una catástrofe silenciosa? Por qué el 38% de los árboles del mundo está en peligro de extinción.

La alarmante desaparición de los árboles del mundo representa una amenaza directa para el equilibrio del planeta. Al regular el clima y sostener los ciclos de carbono, agua y nutrientes esenciales, el declive de estos gigantes forestales pone en riesgo inminente la supervivencia de incontables especies que dependen de su hábitat.
El impacto de perder los árboles del mundo en los ecosistemas
La primera Evaluación Mundial de los Árboles, publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), arrojó conclusiones sumamente preocupantes para el futuro de la biodiversidad. De acuerdo con el informe, el 38% de las especies de árboles se encuentra en riesgo de extinción. En cifras concretas, de las 166.061 especies analizadas a nivel global, 46.337 están amenazadas y 10.235 se sitúan en la categoría de peligro crítico, registrándose además la desaparición absoluta de más de 900 especies.
Esta pérdida forestal masiva duplica holgadamente la cantidad de todas las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios bajo amenaza en conjunto, lo que ilustra la gravedad sin precedentes de la crisis. Al respecto, la investigadora principal de los Reales Jardines Botánicos Kew, Eimear Nic Lughadha, subrayó que estos alarmantes datos deben impulsar medidas y acciones de conservación urgentes a nivel internacional.
Factores de degradación y la crítica situación en Sudamérica
Los ecosistemas insulares son los que registran el impacto más severo, debido principalmente a la deforestación desmedida por la expansión urbana o agrícola y a la introducción de especies invasoras destructivas. Sin embargo, el cambio climático global y las tormentas más fuertes e intensas están acelerando y agravando las presiones en las regiones tropicales.
En Sudamérica, la región biológica que posee la mayor diversidad de árboles de todo el planeta, el panorama es sumamente delicado: 3.356 de las 13.668 especies arbóreas registradas están actualmente amenazadas. Los árboles desempeñan un papel irreemplazable como reguladores climáticos y son indispensables para sostener los ciclos del carbono, el agua y los nutrientes. La experta Emily Haya advirtió que su desaparición no solo afecta a los bosques, sino que provoca un efecto dominó que arrastra a plantas, hongos, insectos y animales que dependen de ellos para sobrevivir. Por su parte, Jean-Christophe Vié, director de la Fundación Franklinia, concluyó que, ahora que se sabe exactamente dónde actuar, la crucial tarea de preservación ya ha comenzado.