Snoop Dogg busca catador de helados internacional y ofrece un sueldo de 30 mil dólares

El icónico rapero lanzó una convocatoria global a través de su marca para contratar a una persona encargada de probar postres y detectar tendencias gastronómicas.

Probar postres congelados, viajar por el mundo y cobrar una fortuna por hacerlo dejó de ser una fantasía. Snoop Dogg se transformó en el protagonista de la oferta laboral más comentada del momento al anunciar la búsqueda de un catador internacional de helados para su marca Dr. Bombay, ofreciendo un contrato por tres meses de 30.000 dólares en total (es decir, unos 10.000 dólares mensuales).

La propuesta fue difundida por el propio artista a través de un video y de la plataforma de contratación global Deel, desatando un aluvión de solicitudes a nivel mundial. Lejos de requerir un título formal en alta cocina o una extensa trayectoria como crítico gastronómico, la convocatoria apunta a perfiles dinámicos y conectados con las tendencias digitales.

En qué consiste el puesto y cuáles son los requisitos La misión principal del flamante empleado se resume en una premisa tan simple como tentadora: probar, viajar, descubrir e informar a Snoop. El seleccionado actuará como los "ojos, oídos y paladar" de la compañía fuera de Estados Unidos, colaborando directamente en la elección de los próximos sabores y en el desarrollo de nuevas propuestas comerciales.

Entre las responsabilidades del puesto figuran:

Realizar evaluaciones sensoriales de helados (sabor, textura y aroma).

Detectar tendencias alimentarias y culturales en distintas ciudades.

Producir contenidos para redes sociales y aportar ideas creativas para la marca. Para postularse, la empresa no exige experiencia previa en la industria culinaria, pero sí demanda cumplir con ciertos puntos clave: ser mayor de edad, dominar el idioma inglés, contar con pasaporte vigente y tener plena disponibilidad para viajar durante los tres meses que dura el vínculo contractual.