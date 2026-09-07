¿El fin de los chupines? El regreso de los jeans bootcut, el clásico que favorece a todos los cuerpos

Los jeans bootcut regresan con fuerza desde los años 90 para adueñarse de la temporada, ofreciendo un equilibrio ideal entre comodidad y elegancia.

La moda denim experimenta una gran revolución con el retorno de siluetas icónicas que marcaron el final del siglo pasado. Entre todos los modelos que vuelven a las calles, los jeans bootcut se consolidan como los favoritos absolutos gracias a su asombrosa capacidad para estilizar y alargar visualmente cualquier figura.

¿Por qué vuelven los jeans bootcut y cómo definen la moda actual? Tras varias temporadas marcadas por el dominio absoluto de siluetas extremas —como los chupines ultra ajustados o, en el otro extremo, los vaqueros extremadamente anchos tipo "wide-leg"—, el mundo de la moda urbana buscaba una alternativa intermedia y elegante.

Allí es donde los jeans bootcut encuentran su lugar estelar. Se caracterizan por mantener una silueta relativamente ajustada en la zona de los muslos y abrirse de manera muy sutil y progresiva desde la rodilla hacia el ruedo. Esta caída acampanada ligera rinde un claro homenaje a la estética retro de los años 70 y 90, pero adaptada con acabados mucho más pulidos y modernos.

La gran ventaja de este corte frente a otros competidores de la temporada es su equilibrio visual: al ensancharse sutilmente al final de la pierna, crea un balance armónico que estiliza casi todo tipo de cuerpos y genera un efecto óptico de piernas infinitamente más largas.

Claves de estilo: ¿Cómo combinarlos como una experta? Para adoptar esta tendencia sin sentir que llevás un disfraz de época, el secreto de los estilistas profesionales radica en combinar estos vaqueros con calzado y prendas superiores contemporáneas: