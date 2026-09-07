¿El fin de los chupines? El regreso de los jeans bootcut, el clásico que favorece a todos los cuerpos

La moda denim experimenta una gran revolución con el retorno de siluetas icónicas que marcaron el final del siglo pasado. Entre todos los modelos que vuelven a las calles, los jeans bootcut se consolidan como los favoritos absolutos gracias a su asombrosa capacidad para estilizar y alargar visualmente cualquier figura.
¿Por qué vuelven los jeans bootcut y cómo definen la moda actual?
Tras varias temporadas marcadas por el dominio absoluto de siluetas extremas —como los chupines ultra ajustados o, en el otro extremo, los vaqueros extremadamente anchos tipo "wide-leg"—, el mundo de la moda urbana buscaba una alternativa intermedia y elegante.
Allí es donde los jeans bootcut encuentran su lugar estelar. Se caracterizan por mantener una silueta relativamente ajustada en la zona de los muslos y abrirse de manera muy sutil y progresiva desde la rodilla hacia el ruedo. Esta caída acampanada ligera rinde un claro homenaje a la estética retro de los años 70 y 90, pero adaptada con acabados mucho más pulidos y modernos.
La gran ventaja de este corte frente a otros competidores de la temporada es su equilibrio visual: al ensancharse sutilmente al final de la pierna, crea un balance armónico que estiliza casi todo tipo de cuerpos y genera un efecto óptico de piernas infinitamente más largas.
Claves de estilo: ¿Cómo combinarlos como una experta?
Para adoptar esta tendencia sin sentir que llevás un disfraz de época, el secreto de los estilistas profesionales radica en combinar estos vaqueros con calzado y prendas superiores contemporáneas:
- Con botas de taco o botinetas: Es la combinación que le da nombre al pantalón ("boot-cut" o corte para bota). El largo del ruedo debe caer justo sobre el taco, creando una línea vertical ultra elegante y pulida, ideal para salidas de noche o para la oficina.
- Con zapatillas y remeras básicas: Si buscás un look informal pero chic (el famoso effortless chic), combinalos con zapatillas blancas clásicas y una remera de algodón lisa de corte recto.
- Con abrigos estructurados o blazers oversized: El contraste entre el ajuste sutil del muslo del pantalón y el volumen de un blazer de caída sastre o una campera de cuero aporta un aire sofisticado muy moderno.
- Tiro medio-alto y tonos clásicos: Para potenciar el efecto alargador de la figura, se recomienda optar por modelos de tiro medio o alto que marquen la cintura. En cuanto a colores, los lavados índigo profundos, el azul desgastado tipo vintage, y los grises oscuros son los protagonistas absolutos.
Lejos de ser una moda pasajera y veloz, este clásico reinventado se consolida como una inversión inteligente para tu placard diario gracias a su enorme flexibilidad para adaptarse tanto al día como a la noche.