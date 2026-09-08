Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, lanzó su propia marca de alfajores

El mercado nacional de golosinas atraviesa un fenómeno sin precedentes marcado por un verdadero boom de nuevos lanzamientos de alfajores, donde marcas tradicionales, proyectos artesanales y figuras del espectáculo buscan su lugar en los kioscos. En este contexto, la cultura popular sumó una incorporación tan inesperada como festejada: Pablo Lescano, líder y fundador de la emblemática banda Damas Gratis, dio el salto al rubro gastronómico con el lanzamiento oficial de ATR, su propia línea de alfajores artesanales.

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Si la histórica sigla popularizada por el músico siempre significó "A todo ritmo", ahora también busca posicionarse como "A todo relleno" en el paladar de los consumidores. Con esta propuesta, el referente de la cumbia expande el universo de su marca registrada hacia la industria alimenticia, combinando el fervor de sus fanáticos con la indiscutible pasión argentina por los alfajores.

El nuevo alfajor ATR x Pablo Lescano fue diseñado como un producto de categoría, destacándose por un tamaño generoso de 80 gramos por unidad y detalles estéticos especialmente dedicados a su comunidad de seguidores.

Versión negra: Tapas rellenas de abundante dulce de leche, con baño inferior de chocolate y una cobertura exterior semiamarga.

Versión blanca: El mismo relleno tradicional de dulce de leche, pero recubierto con un baño de repostería blanco.

Presentación, diseño y precio en el mercado

El alfajor se comercializa en una caja exhibidora mixta de 12 unidades, que combina en un mismo empaque ambas versiones (blanco y negro). En cuanto al diseño, el packaging incluye la firma impresa de "Pablito" junto a sus frases más icónicas, como el recordado "¡A todo relleno, perro!".

Actualmente, la caja completa de 12 unidades se comercializa a un precio de $18.000.

Dónde se consigue el alfajor de Pablo Lescano

Más allá de que el producto comienza a ganar espacio de manera paulatina en las góndolas de kioscos de distintos puntos del país, la vía principal de comercialización es digital. Los interesados pueden adquirirlo a través del sitio web oficial de la empresa elaboradora (blasoubar.com.ar).

La plataforma online ofrece dos modalidades de compra:

Venta minorista: Permite adquirir una caja individual de 12 unidades.

Venta mayorista: Establece un pedido mínimo de diez cajas —lo que equivale a 180 unidades— pensada para distribución y comercios.