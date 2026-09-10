Impactante video: seis delincuentes balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela

Un hombre fue baleado este jueves por la mañana cuando llevaba a su hija a la escuela en El Palomar, partido de Morón. El hombre fue sorprendido por seis delincuentes armados que intentaron asaltarlo y le dispararon tres veces.

Detuvieron a otro delincuente acusado de atropellar y matar a la beba de 11 meses

Impactante video: un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en la zona de Santiago Brian al 900, entre Dinamarca y El Rodeo. Según las primeras informaciones, el hombre fue identificado como Hernán Mariano Catarraso y sería comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el reporte policial, Catarraso estaba llevando a su hija a la escuela Emaús cuando fue interceptado por los ladrones armados, vestidos con ropa oscura. Los delincuentes intentaron robarle y, durante el ataque, efectuaron tres disparos.

ES POLICÍA, DEJÓ A LA HIJA EN LA ESCUELA, LO ASALTARON Y LO BALEARON - Fue en El Palomar, a 100 metros del colegio Emaus pic.twitter.com/Qycf9nmdTk

Uno de los proyectiles impactó en el abdomen del agente retirado. Tras el ataque, los agresores escaparon y dejaron un arma de fuego en el lugar.

Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó al herido de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internado para recibir asistencia médica.

El dramático relato de los vecinos

Una de las primeras personas que asistió a Catarraso fue una enfermera que vive frente al lugar. La mujer contó que encontró al expolicía tirado en la calle, consciente, y que junto a otro vecino comenzó a presionarle la herida con una toalla para evitar que sufriera una hemorragia.

Según relató al aire de TN, el policía estuvo lúcido en todo momento y le dio indicaciones sobre cómo asistirlo mientras esperaban la llegada de la ambulancia. “Lo único que quería era que él esté bien”, dijo la enfermera. También explicó que Catarraso estaba preocupado por su hija y le pidió que se ocuparan de ella.

La nena, que según los vecinos cursaría quinto grado, permanecía dentro del auto cuando ocurrió el ataque. Después fue retirada del vehículo y quedó al cuidado de una maestra del colegio Emaús. El expolicía, según el testimonio de la mujer, incluso le pidió a la docente que llevaran a su hija hacia el interior de la escuela.

Otros vecinos aseguraron que los robos en los alrededores del colegio son frecuentes, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los alumnos. “Es habitual”, contó una vecina y señaló que ya hubo otros episodios de inseguridad en la zona.