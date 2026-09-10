Insólito: Juan Cruz Rufino renovó su compromiso de devolver la plata por una estafa con un auto, pero pidió una condición

Juan Cruz Rufino volvió a quedar en el centro de una causa judicial por estafa con la venta de un auto , pero esta vez consiguió una nueva oportunidad para evitar que el expediente avance hacia un juicio. Después de incumplir el acuerdo que había firmado en 2025, el cantante renovó su compromiso de devolver el dinero a la víctima, aunque puso una condición para hacerlo.

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El cantante sanjuanino pidió que el presunto daminificado dejé de publicar mensajes en redes sociales contra su persona porque lo perjudica en el ámbito laboral. Según Rufino no consigue trabajo a raíz de la exposición en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La propuesta fue discutida en una nueva audiencia, luego de que Rufino dejara de cumplir con el convenio de reparación integral homologado por la Justicia. El acuerdo original contemplaba el pago de 17 cuotas de $300.000 para resarcir a Bruno Fernández por un perjuicio económico estimado en $5.100.000.

Sin embargo, el artista solamente abonó las primeras cuatro cuotas y acumuló siete meses de atraso . Ante ese incumplimiento, la posibilidad de que la causa avanzara hacia un juicio volvió a estar sobre la mesa.

Según explicó el fiscal Guillermo Heredia , junto con la ayudante fiscal Gabriela Blanco, la defensa de Rufino presentó una nueva alternativa para ponerse al día. El cantante propuso comenzar a pagar nuevamente desde octubre y cancelar el monto mediante 10 cuotas consecutivas de $400.000 .

La condición planteada fue que, mientras cumpla con este nuevo compromiso, se mantenga vigente la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral, evitando así que el expediente llegue a juicio. Tanto la Fiscalía como la parte querellante aceptaron la renegociación.

Cómo fue la presunta estafa con el Fiat Uno

El caso se originó en marzo de 2025, cuando Fernández acordó comprarle a Rufino un Fiat Uno Fire publicado en Marketplace. Como parte de pago entregó una moto Honda CV190 Repsol y $300.000 en efectivo.

El problema apareció cuando intentó realizar la transferencia del automóvil. Allí descubrió que el titular registral del vehículo había fallecido dos años antes, una circunstancia que, según la acusación, no le habría sido informada al momento de concretar la operación.

Cuando el comprador intentó deshacer el negocio, descubrió que Rufino ya no tenía ni la motocicleta ni el dinero entregado. Por ese motivo realizó la denuncia y se inició la investigación por estafa.

Ahora, el cantante tendrá una nueva posibilidad de cerrar este capítulo judicial: deberá empezar a pagar en octubre y cumplir con las 10 cuotas de $400.000. Si vuelve a incumplir, el beneficio que le permite evitar el juicio podría quedar nuevamente en riesgo.

La situación se da mientras Rufino también enfrenta otra investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de un lote en 9 de Julio, causa en la que la Justicia fijó un plazo de seis meses para investigar.