Walter Maciel rompió el silencio en el juicio por Loan: dijo que fue atropellado y apuntó a tres acusados

Una declaración de alto impacto sacudió este jueves el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña . El excomisario Walter Maciel rompió el silencio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que, según su propia reconstrucción del caso, el niño habría muerto tras ser atropellado y posteriormente su cuerpo habría sido levantado y ocultado . Además, apuntó directamente contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan: culpó a su exabogado por las mentiras y apuntó contra Maciel

Maciel, que está siendo juzgado como presunto partícipe necesario de la sustracción y ocultamiento del menor, negó las acusaciones en su contra y afirmó que llegó a esa conclusión a partir de la investigación que realizó sobre el expediente. Su exposición se convirtió rápidamente en una de las más relevantes del debate porque volvió a instalar con fuerza una hipótesis que Laudelina había retirado apenas dos días antes.

"Laudelina implantó el botín": Maciel apuntó contra Laudelina Peña en su declaración En su declaración el excomisario sostuvo por primera vez ante el tribunal su propia hipótesis sobre lo ocurrido con Loan: un atropellamiento seguido de un "levantamiento" y ocultamiento del… pic.twitter.com/ZhFW8XAX9O

Al responder las preguntas de su abogado, Richard Vallejos, el exjefe de la comisaría de 9 de Julio sostuvo que no tiene dudas sobre lo que, a su entender, ocurrió aquel 13 de junio de 2024 . Describió el episodio como un “atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”, aunque esa versión constituye su hipótesis ante el tribunal y no un hecho determinado judicialmente . Loan continúa desaparecido y hasta el momento no existe una resolución que confirme que haya muerto.

“Para mí, con la investigación realizada desde el momento de mi detención hasta hoy, los responsables directos de lo que pasó con Loan son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña”, afirmó. Al mismo tiempo, Maciel desligó de esa responsabilidad a Daniel Ramírez, Antonio Benítez y Mónica Millapi , otros de los principales acusados que llegaron al juicio.

El excomisario también sostuvo que comenzó a desconfiar de Laudelina desde las primeras horas de la investigación y aseguró que solicitó varias veces su detención. En otro de los pasajes fuertes de su declaración afirmó que, por las reiteradas contradicciones de la tía de Loan, cuando habría contado lo que realmente ocurrió nadie le creyó, aunque tampoco presentó en ese tramo elementos independientes que confirmaran esa afirmación.

Maciel reconstruyó qué hizo el día que desapareció Loan

Durante su exposición, Maciel hizo un detallado repaso de sus movimientos durante las primeras horas de búsqueda. Contó que recibió el aviso por la desaparición de un menor a través de un efectivo policial y posteriormente se trasladó al paraje El Algarrobal, donde entrevistó a Catalina Peña, abuela del niño, a sus padres y a otras personas que habían participado del almuerzo familiar.

También recordó haber hablado con Carlos Pérez, quien, según su relato, le manifestó que no había visto a Loan y mencionó únicamente un episodio ocurrido con una oveja. Maciel aseguró además que alrededor de las 17.30 puso al fiscal en conocimiento de la desaparición y que, con la llegada de la noche, solicitó refuerzos provenientes de decenas de dependencias policiales para ampliar los rastrillajes.

El policía negó haber protegido a Pérez y Caillava y sostuvo que durante las primeras horas se trabajó sobre la posibilidad de que Loan estuviera perdido porque, según explicó, no contaba entonces con elementos que indicaran otro escenario. También afirmó que pidió el secuestro de los vehículos del matrimonio, unidades que luego ocuparían un lugar central dentro de la investigación.

La declaración que choca con la nueva versión de Laudelina

Los dichos de Maciel adquieren todavía mayor impacto porque llegan apenas dos días después de que Laudelina Peña se quebrara ante el mismo tribunal y negara la hipótesis del accidente que ella misma había instalado durante las primeras semanas del caso. La tía de Loan pidió perdón por sus “mentiras” y responsabilizó a su entonces abogado José Fernández Codazzi por haberle indicado que relatara una historia sobre un supuesto atropellamiento.

Laudelina, además, había apuntado directamente contra Maciel por distintas situaciones ocurridas durante la búsqueda. Entre ellas mencionó que el comisario supuestamente indicó que debía esperarse antes de denunciar formalmente la desaparición y recordó actitudes que consideró extrañas durante aquellas primeras horas. Ahora, el propio Maciel respondió desde el banquillo y volvió a colocarla entre las personas a las que responsabiliza por lo sucedido.

Un día después de Laudelina también declaró Antonio Benítez, quien se proclamó inocente y señaló que su entonces pareja, junto con Pérez y Caillava, debía conocer la verdad sobre lo sucedido. De esta manera, en apenas tres jornadas, varios de los principales acusados comenzaron a romper el silencio y a cruzarse acusaciones frente a los jueces.

Pidió perdón a la mamá de Loan y dijo que seguirá hablando

En otro momento de fuerte contenido emocional, Maciel se dirigió a María Noguera, la madre de Loan, y le pidió disculpas por no haber cumplido con la promesa que le había realizado durante los primeros rastrillajes. “Le dije que le iba a traer a Loan y hasta ahora no cumplí”, manifestó ante el tribunal. También aseguró que continúa investigando el caso pese a encontrarse detenido.

La audiencia de este jueves había sido programada de manera excepcional para escuchar únicamente al excomisario. Dos testimonios previstos originalmente fueron postergados debido a que el tribunal debía finalizar la actividad antes del mediodía, por lo que Maciel anticipó que continuará declarando y desarrollando su versión en una próxima instancia.

El testimonio resulta especialmente relevante por la situación procesal del expolicía. La Fiscalía sostiene que Maciel habría aprovechado su condición de jefe policial para montar un falso escenario de búsqueda y ejecutar medidas destinadas a dificultar el hallazgo del niño. Por esa razón llegó al juicio acusado como partícipe necesario de la sustracción y ocultamiento de Loan, delito por el que los otros seis principales imputados están acusados como coautores.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela. Más de dos años después continúa sin ser encontrado. El juicio comenzó en junio de 2026 con 17 imputados y las últimas jornadas abrieron un nuevo escenario: los propios acusados comenzaron a hablar, señalarse entre sí y presentar versiones contrapuestas sobre uno de los casos que más conmocionó al país.