Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan: culpó a su exabogado por las mentiras y apuntó contra Maciel

Laudelina Peña protagonizó este martes uno de los momentos de mayor impacto desde que comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Quebrada en llanto, pidió perdón por las “mentiras” que dijo durante la investigación, responsabilizó a su anterior abogado por aquellas versiones y puso bajo sospecha varias actitudes del excomisario Walter Maciel durante las primeras horas de búsqueda.

La tía de Loan declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y buscó despegarse de dos de las historias que marcaron la causa desde sus primeros días: la hipótesis de un supuesto accidente y el controvertido hallazgo de un botín del pequeño. Aseguró que no tuvo participación en ninguno de esos episodios y explicó que decidió hablar para intentar aclarar lo sucedido.

Al comenzar su declaración, Laudelina dirigió sus críticas hacia José Fernández Codazzi, quien fue su abogado durante una etapa inicial de la investigación . Ante los jueces sostuvo que aquellas versiones no habían surgido de ella y expresó: “Pido perdón y disculpas por las mentiras” . Luego atribuyó esas afirmaciones al letrado que la representaba en ese momento.

La referencia remite especialmente a la declaración en la que apareció la teoría de que Loan habría muerto en un accidente y que posteriormente se habrían producido maniobras para ocultarlo. Ahora, durante el debate oral, Peña negó haber tenido relación tanto con esa hipótesis como con el botín que apareció durante los rastrillajes y que durante la investigación fue considerado un elemento clave para analizar posibles maniobras de desvío.

Laudelina también reconstruyó el 13 de junio de 2024 , día en que su sobrino desapareció en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio. Contó que había llegado temprano a la casa de su madre, Catalina Peña, colaboró con los preparativos del almuerzo y luego acompañó parcialmente al grupo que salió hacia el naranjal junto con varios chicos. Según dijo, llegó hasta una tranquera, le ató los cordones a Loan y decidió regresar.

Poco después, relató, Bernardino Benítez la llamó para preguntarle si el niño había regresado porque supuestamente se había ido solo. A partir de ese momento comenzó una búsqueda por diferentes sectores del campo junto con familiares, vecinos y otras personas que fueron sumándose mientras crecía la preocupación por no encontrar al pequeño.

La actitud de Maciel que dijo haberle parecido “rara”

Uno de los pasajes más sensibles de su testimonio estuvo relacionado con Walter Maciel, entonces comisario de 9 de Julio y también acusado en el juicio. Laudelina declaró que, cuando regresó a la casa de su madre durante la búsqueda, vio una camioneta policial y observó al policía conversando con María Victoria Caillava, otra de las imputadas en la causa.

Según su versión, Maciel le habría indicado que todavía no podían presentar formalmente una denuncia por la desaparición porque debía transcurrir determinado tiempo. Pero lo que más llamó su atención ocurrió después, cuando el comisario ingresó a la vivienda de Catalina Peña y comenzó a mantener una conversación que Laudelina consideró fuera de contexto mientras todos buscaban desesperadamente al niño.

La mujer contó que Maciel comenzó a preguntarle a su madre de qué equipo de fútbol era y comentó que compartían el mismo club. Frente al tribunal, Laudelina calificó aquella actitud como “rara”, especialmente porque el diálogo se producía mientras Loan seguía desaparecido y familiares y vecinos recorrían la zona intentando encontrarlo.

Sus palabras adquieren relevancia porque Maciel es uno de los principales acusados del expediente. La Fiscalía sostiene que habría tenido participación necesaria en la sustracción y ocultamiento del niño junto con otros seis imputados, aunque será el tribunal quien determine finalmente las responsabilidades penales de cada uno.

Un juicio con 17 acusados y Loan todavía desaparecido

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes. Más de dos años después, el niño todavía no fue encontrado y la causa llegó a juicio con múltiples hipótesis, contradicciones y sospechas sobre las maniobras desplegadas durante las primeras horas y días de búsqueda.

Loan Danilo Peña lleva 817 días desaparecido, desde el 13 de junio de 2024.

El juicio oral comenzó el 16 de junio de 2026 y tiene a 17 personas acusadas. Un primer grupo de siete —entre ellos Laudelina Peña, Bernardino Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Walter Maciel— llegó al debate por la presunta sustracción y posterior ocultamiento de Loan. Otros diez imputados enfrentan acusaciones por distintas maniobras destinadas a desviar u obstaculizar la investigación.

Laudelina integra el grupo principal y se encuentra detenida con prisión preventiva. Su decisión de declarar generaba una fuerte expectativa porque durante buena parte de la causa protagonizó cambios de versión y declaraciones que abrieron caminos investigativos posteriormente cuestionados. Su testimonio de este martes vuelve ahora a colocar el foco sobre lo ocurrido inmediatamente después de que Loan fuera visto por última vez.

El debate continuará durante esta semana y Maciel tiene previsto declarar el jueves 10 de septiembre, por lo que las acusaciones y cuestionamientos expresados por Laudelina podrían cobrar todavía mayor peso cuando el excomisario tenga la posibilidad de presentar su propia versión ante los jueces.