Mataron a una jubilada: la principal hipótesis del ataque

La mujer de 72 años fue encontrada muerta en su casa. Hay un joven detenido por el hecho ocurrido este lunes cerca del mediodía.

La investigación por el crimen de Graciela Oviedo, la mujer de 72 años encontrada muerta este lunes en Río Cuarto, Córdoba, avanzó en las últimas horas y tiene como principal hipótesis un posible robo.

El cuerpo de la mujer fue hallado durante la tarde en una vivienda ubicada en Caracas al 1400, en barrio IPV Alberdi. Desde un primer momento, los indicios orientaron la pesquisa hacia un homicidio.

El caso provocó una fuerte conmoción en el sector, donde Oviedo era muy querida por los vecinos.

En el marco de las primeras averiguaciones, un joven de 27 años fue detenido y quedó a disposición de la fiscalía que lleva adelante la causa.

La mujer fue encontrada muerta en un departamento del IPV Alberdi en Río Cuarto. Investigación por el crimen de la jubilada Por el momento, se encuentra bajo investigación mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y si el posible robo estuvo vinculado con la muerte de la mujer.