    • 7 de septiembre de 2026 - 18:08

    Tragedia en Comodoro Rivadavia: murió un nene de 9 años tras caer de un quinto piso

    El menor estaba al cuidado de una niñera cuando cayó desde una ventana de la Torre III del complejo Las Torres. Fue trasladado al hospital, pero no logró sobrevivir.

    Tragedia en Comodoro Rivadavia

    Tragedia en Comodoro Rivadavia

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    Un nene de 9 años murió este lunes en Comodoro Rivadavia, Chubut, después de caer desde el quinto piso de la Torre III del complejo habitacional Las Torres. El menor fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Regional, pero falleció horas después debido a las graves heridas sufridas.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, el chico se encontraba al cuidado de una niñera al momento del hecho. Por circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, cayó desde una de las ventanas del departamento.

    Durante la caída, el menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional y terminó sobre el techo del comercio. Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso a los servicios de emergencia.

    Una ambulancia llegó rápidamente al lugar y los profesionales de salud asistieron al niño antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Regional. Pese a la intervención médica, finalmente se confirmó su muerte como consecuencia de las lesiones provocadas por la caída.

    En el operativo también trabajaron efectivos de la Policía y personal de Bomberos, mientras se preservaba el lugar para avanzar con las primeras actuaciones.

    Investigan cómo ocurrió la caída

    La investigación busca reconstruir qué sucedió dentro del departamento antes de la caída y determinar con precisión cómo el menor terminó precipitándose desde el quinto piso.

    Uno de los datos que forma parte de las primeras actuaciones es que el niño estaba al cuidado de una niñera cuando ocurrió el episodio. Sin embargo, todavía no se establecieron las circunstancias concretas de la caída ni eventuales responsabilidades.

    El hecho generó conmoción entre los vecinos del complejo Las Torres, mientras la Justicia intenta determinar cómo se produjo la tragedia.

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