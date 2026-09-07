Muerte en Albardón: qué pasó dentro de la combi y qué determinó la autopsia

La investigación por la muerte de Jorge Chávez , el hombre de unos 60 años que fue encontrado sin vida dentro de una combi en Albardón, dio un giro este lunes luego de conocerse el resultado de la autopsia.

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Qué se sabe sobre el hombre que fue hallado muerto dentro de una combi estacionada en Albardón

El cuerpo había sido hallado el sábado al mediodía dentro del vehículo, que estaba estacionado sobre calle Rawson, después de Amarfil . Una llamada anónima alertó sobre la situación y, al llegar, los efectivos encontraron al hombre sin signos vitales.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fueron las circunstancias en las que estaba vestido . Según fuentes vinculadas al caso, Chávez tenía una remera puesta, mientras que se encontraba desnudo de la cintura para abajo .

Ese dato formó parte de las primeras averiguaciones, aunque por sí solo no permitía establecer que hubiera ocurrido un hecho violento ni que otra persona hubiera intervenido. Tampoco trascendió si Chávez estaba acompañado antes de morir o si hubo testigos de lo ocurrido.

El fiscal Francisco Pizarro confirmó este lunes que el examen médico determinó que Chávez murió como consecuencia de un infarto masivo .

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En términos sencillos, se trató de una interrupción grave y repentina del funcionamiento del corazón que provocó su muerte prácticamente en el acto. De esta manera, el resultado de la autopsia aporta una explicación médica al fallecimiento y, hasta el momento, no surgen elementos que indiquen que haya sido víctima de una agresión.

El fiscal evitó brindar mayores detalles sobre la situación encontrada dentro de la combi al considerar que esos aspectos no resultaban relevantes para la investigación, una vez conocido el resultado de la autopsia.

Tras finalizar las tareas policiales y judiciales de rigor, la combi fue entregada a uno de los hijos de Chávez.

Con el resultado de la autopsia, la investigación apunta ahora a esclarecer las últimas circunstancias de la vida del hombre, aunque la principal incógnita sobre la causa de su muerte quedó resuelta: fue un infarto masivo.