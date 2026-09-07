Condenaron a Alejandro "Tati" Jofré, el penitenciario que estafó a sus compañeros con falsas inversiones

La Justicia homologó un juicio abreviado y condenó al penitenciario a 4 años de cárcel por 53 hechos de defraudación por engaño. Su familia fue sobreseída.

Alejandro Jofré cumplirá cuatro años de cárcel por las reiteradas estafas a sus compañeros de trabajo en el Penal de Chimbas.

La Justicia condenó a Alejandro "Tati" Jofré a cuatro años de prisión efectiva por su participación en una maniobra que incluyó 53 hechos de defraudación por engaño y provocó un perjuicio económico superior a $264 millones.

Penitenciario condenado por un megafraude en el Penal de Chimbas El joven penitenciario engañó a varios de sus compañeros para que le entregaran sus ahorros, bajo la promesa de que invertiría ese dinero y les generaría importantes ganancias. A cambio, les cobraría una comisión por realizar supuestamente el servicio financiero. Sin embargo, con el paso del tiempo, las ganancias prometidas nunca llegaron y Jofré tampoco devolvió el dinero que había recibido.

La ayudante fiscal Gabriela Blanco y el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La resolución se conoció este lunes luego de una audiencia en la que el juez de garantías Matías Parrón hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa, representada por el abogado Luis García Álvarez, y la Fiscalía, encarnada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. De esta manera, Jofré fue condenado por el delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, que contempla las defraudaciones cometidas mediante engaños.

La pena será efectiva, aunque por el momento el condenado continuará alojado en la Comisaría Chimbas Sur. La medida se mantendrá durante los próximos 10 días, plazo previsto para que la sentencia quede firme. Una vez cumplido ese período, si no existen modificaciones, será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Jofré cambió de defensa en este último proceso. Anteriormente lo asesoraba la doctora Filomena Noriega. Según la acusación, Jofré fue considerado autor de los 53 hechos y las maniobras fueron encuadradas en concurso real, una figura que se aplica cuando una persona comete varios delitos independientes que son juzgados dentro de una misma causa.