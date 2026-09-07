Tragedia en Rawson: el conductor de la camioneta tiene 70 años y cumple prisión domiciliaria

Un joven de 23 años murió este lunes en Rawson luego de protagonizar un violento choque entre la motocicleta que conducía y una camioneta Ford F-100. Por el hecho quedó detenido Argentino Ricardo Amoros, de 70 años , quien cumple prisión domiciliaria debido a su edad.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 16:22, en la intersección de calles Agustín Gómez y Frías . De acuerdo con la información preliminar aportada por el Ministerio Público Fiscal, Andy Nahuel Córdoba Quispe circulaba en una Honda Titán 125 cc por Agustín Gómez , de oeste a este. Al llegar al cruce, impactó contra una Ford F-100 que avanzaba por Frías, de sur a norte.

Personal médico del Servicio 107 constató que el motociclista había fallecido en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia. Según se informó, las lesiones de mayor gravedad estaban concentradas en el tórax y fueron determinantes para provocar la muerte.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales , bajo el comando del fiscal Francisco Pizarro , que desplegó en el lugar a efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. Los investigadores realizaron las pericias sobre los vehículos y la escena del choque.

El conductor de la camioneta no tendría la prioridad de paso, según la investigación incipiente.

Uno de los elementos que podría ser clave para determinar cómo ocurrió la colisión es una cámara de seguridad ubicada en la zona, cuyo registro ya está en poder de los investigadores.

Amoros permanece detenido, aunque por su edad se dispuso que lo haga bajo prisión domiciliaria. Además, se le practicaron los estudios de sangre y orina correspondientes, cuyos resultados todavía no habían sido incorporados a la causa.

La Fiscalía deberá avanzar ahora con la audiencia de formalización y control de detención, que debe realizarse dentro del plazo de 72 horas establecido por el Código Procesal Penal. Allí se conocerá la acusación provisoria y se analizarán las evidencias reunidas hasta el momento.

Mientras tanto, los investigadores buscan establecer cuál de los vehículos tenía prioridad de paso y las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto, sin que hasta el momento se haya determinado judicialmente la responsabilidad penal del conductor de la camioneta.