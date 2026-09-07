    • 7 de septiembre de 2026 - 14:47

    Tragedia en Rawson: el conductor de la camioneta tiene 70 años y cumple prisión domiciliaria

    El hombre fue identificado como Argentino Ricardo Amoros. Quedó detenido bajo modalidad domiciliaria tras el choque en el que murió Andy Nahuel Córdoba Quispe, de 23 años. La Justicia analiza las pericias y una cámara de seguridad que registró el accidente.

    El conductor implicado en la tragedia es un adulto mayor.&nbsp;

    El conductor implicado en la tragedia es un adulto mayor. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 23 años murió este lunes en Rawson luego de protagonizar un violento choque entre la motocicleta que conducía y una camioneta Ford F-100. Por el hecho quedó detenido Argentino Ricardo Amoros, de 70 años, quien cumple prisión domiciliaria debido a su edad.

    Leé además

    El operativo se extendió durante dos jornadas en el canal de Fernández Oro hasta que los rescatistas encontraron al pequeño.

    Trágico final en Río Negro: hallaron muerto a Gian, el nene de 4 años buscado tras caer a un canal
    Tragedia en Capital. La joven tenía 23 años. 

    La tragedia de Brisa Gallardo podría convertirse en un caso testigo para zanjar una discusión vial que tiene 20 años

    El fiscal Francisco Pizarro sobre la tragedia de Rawson

    Personal médico del Servicio 107 constató que el motociclista había fallecido en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia. Según se informó, las lesiones de mayor gravedad estaban concentradas en el tórax y fueron determinantes para provocar la muerte.

    El conductor de la camioneta no tendría la prioridad de paso, según la investigación incipiente.

    El conductor de la camioneta no tendría la prioridad de paso, según la investigación incipiente.

    La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo el comando del fiscal Francisco Pizarro, que desplegó en el lugar a efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. Los investigadores realizaron las pericias sobre los vehículos y la escena del choque.

    Uno de los elementos que podría ser clave para determinar cómo ocurrió la colisión es una cámara de seguridad ubicada en la zona, cuyo registro ya está en poder de los investigadores.

    Amoros permanece detenido, aunque por su edad se dispuso que lo haga bajo prisión domiciliaria. Además, se le practicaron los estudios de sangre y orina correspondientes, cuyos resultados todavía no habían sido incorporados a la causa.

    La Fiscalía deberá avanzar ahora con la audiencia de formalización y control de detención, que debe realizarse dentro del plazo de 72 horas establecido por el Código Procesal Penal. Allí se conocerá la acusación provisoria y se analizarán las evidencias reunidas hasta el momento.

    Mientras tanto, los investigadores buscan establecer cuál de los vehículos tenía prioridad de paso y las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto, sin que hasta el momento se haya determinado judicialmente la responsabilidad penal del conductor de la camioneta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, se encontraba practicando escalada libre cuando cayó y murió debido al impacto.

    Tragedia en los Alpes franceses: murió un reconocido enólogo mendocino en una zona de alta montaña

    Ella era Estela, la mujer que perdió la vida en la tragedia de Villa San Damián, en Rawson, cuando un conductor decidió salir a manejar una camioneta totalmente ebrio. 

    Quién era Estela la "Madre Sultana", la mujer que era el sostén de una familia y perdió la vida de manos de un conductor ebrio

    Trágico en el Sinaí: un accidente deja al menos 22 muertos y 28 heridos

    Trágico en el Sinaí: un accidente deja al menos 22 muertos y 28 heridos

    Marcos Gabriel Pereyra, el conductor responsable de la doble tragedia de 9 de Julio, condenado. 

    Impugnaron la sentencia contra el conductor de la doble tragedia de 9 de Julio: cuestionan los tres agravantes