Una mujer de 79 años mató a su esposo durante la madrugada

Una mujer de 79 años confesó a su hijo haber matado a su esposo de un disparo en Tucumán, quedando demorada.

El silencio de la madrugada en el barrio Villa Alem de Tucumán se vio sacudido por un dramático hecho de sangre. Alrededor de las 2 horas, en una vivienda ubicada en el pasaje Primera Junta al 1.000 de la capital tucumana, una mujer de 79 años asesinó a su esposo, identificado como Manuel Hipólito Rodríguez, de 76 años, tras efectuarle un disparo de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, tras cometer el hecho en la casa que compartían por razones que aún se intentan determinar, la mujer se comunicó telefónicamente con uno de sus hijos, quien reside en la vivienda colindante, para confesarle que había matado a su padre. Al ingresar de inmediato al domicilio, el hombre se topó con una escena estremecedora: su madre se encontraba en un profundo estado de shock, mientras que el cuerpo sin vida de Rodríguez yacía en una de las habitaciones.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la conducción del fiscal Carlos Sale. El funcionario judicial se dirigió de inmediato al lugar del crimen acompañado por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y la investigadora Sofía Sierra para coordinar las tareas pertinentes. Asimismo, Sale dispuso la presencia del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos peritos trabajaron activamente en la escena recolectando evidencias clave para el avance de la causa.