[VIDEO] Atrapado por los vecinos, a los alaridos, desnudo y reducido en el piso: así terminó un conocido delincuente en Concepción

Un hombre conocido en la zona como “El Droguita” habría sido sorprendido mientras robaba y varias personas lo redujeron en la vía pública. El episodio quedó registrado en imágenes, donde se lo observa inmovilizado y desnudo.

Un episodio generó conmoción en Concepción, donde un hombre conocido por los vecinos como “El Droguita” habría sido sorprendido mientras cometía un robo y terminó reducido por varias personas. Según los testimonios recogidos en la zona, los vecinos lo retuvieron en el suelo hasta la llegada de las autoridades, aunque por el momento no se conocen detalles oficiales sobre cómo comenzó el hecho.

La situación quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular entre los vecinos. En el video se observa al hombre boca abajo, sin ropa y mientras grita, mientras al menos dos personas lo mantienen inmovilizado contra el suelo. Las circunstancias en las que fue despojado de su ropa tampoco fueron determinadas hasta el momento.

La reacción de los vecinos De acuerdo con la información aportada por habitantes y testigos de la zona, el hombre sería un delincuente conocido en distintos sectores de Concepción y tendría antecedentes de episodios similares, aunque esos datos deberán ser confirmados oficialmente.

Los vecinos señalaron que la reacción se produjo luego de que presuntamente lo descubrieran intentando cometer un robo y manifestaron estar cansados de situaciones de inseguridad que, según aseguran, se repiten en la zona.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el supuesto robo, la intervención de la Policía ni si hubo personas detenidas formalmente por el episodio. Tampoco se informó si el hombre sufrió lesiones durante el momento en que fue reducido.