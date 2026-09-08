    • 8 de septiembre de 2026 - 08:24

    Amenazaron de muerte a una mujer con un arma y fueron detenidos: uno de los sospechosos es menor

    Dos jóvenes, uno de 22 años y otro de 17, fueron aprehendidos luego de ser señalados por una mujer como los autores de una amenaza con un arma de fuego en su vivienda.

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    Una mujer de 31 años denunció que dos jóvenes llegaron hasta su vivienda de Villa Juan XXIII, en Chimbas, y la amenazaron de muerte mientras uno de ellos la apuntaba con un arma de fuego. Tras el episodio, ambos se retiraron del lugar, pero fueron encontrados poco después por efectivos policiales que realizaban recorridas por la zona.

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    Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Central fue comisionado al barrio luego de recibir un aviso por la presencia de sujetos armados. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien relató lo ocurrido y aportó las características de los sospechosos.

    La mujer indicó a los uniformados cómo estaban vestidos los sujetos y con esos datos, iniciaron una recorrida por las inmediaciones. Los efectivos divisaron a dos personas con características similares sobre Prolongación Chacabuco, dentro del mismo barrio. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, aunque fueron interceptados a pocos metros y aprehendidos en la vía pública.

    El mayor de los involucrados fue identificado como Ochoa, de 22 años, mientras que el segundo detenido tiene 17 años y es conocido con el alias de “Catita”.

    Por el hecho interviene la UFI Flagrancia respecto del joven mayor de edad. En tanto, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

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