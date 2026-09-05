Asaltaron a un nene de 12 años en Concepción y le robaron una bicicleta que le habían regalado para el Día del Niño

El menor circulaba por Monteagudo y Arnobio Sánchez cuando fue interceptado y amenazado con un arma. Su familia radicó la denuncia y pide ayuda para recuperar el rodado.

Un paseo en bicicleta terminó en un momento de angustia para un niño de 12 años. El menor circulaba este sábado por una esquina de Concepción cuando fue interceptado por un delincuente que, según relató su familia, lo amenazó con un arma y le robó la bicicleta. Ahora sus familiares buscan recuperarla y dar con el responsable.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Monteagudo y Arnobio Sánchez. De acuerdo con el relato de la familia, el chico se movilizaba en bicicleta cuando un hombre lo interceptó y, bajo amenaza con un arma, le exigió que entregara el rodado.

El episodio tuvo un fuerte impacto en el menor, no solamente por la violencia del asalto sino también por el valor afectivo de la bicicleta. Se trataba de uno de los regalos que sus padres le habían hecho recientemente por el Día del Niño.

Después del robo, la familia realizó la denuncia correspondiente y comenzó a difundir el caso con la esperanza de encontrar el rodado. La intención es que vecinos de la zona puedan aportar información y permanecer atentos ante posibles publicaciones de la bicicleta en redes sociales o sitios de compra y venta.

Más allá de la pérdida material, la preocupación de la familia está puesta en las consecuencias que el episodio tuvo sobre el niño. Según contó su madre, desde el asalto atraviesa momentos de angustia y episodios de pánico luego de haber sido amenazado con el arma.