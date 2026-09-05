Intentó entrar por la fuerza a la casa de su madre y terminó detenido tras agredir a una policía en Chimbas

Un conflicto familiar terminó con dos hombres detenidos y condenados por agredir y resistirse a la Policía en Chimbas. El episodio ocurrió el 17 de agosto, en inmediaciones de Villa Mariano Moreno, y fue resuelto mediante un juicio abreviado en Flagrancia.
Según la investigación encabezada por el fiscal Francisco Micheltorena, cerca de las 13:15, Sergio Guevara se presentó en la casa de su madre, pese a que la mujer le había prohibido acercarse debido a conflictos familiares.
Violencia y detención
Guevara intentó ingresar por la fuerza a la vivienda, aunque no llegó a provocar daños. Ante la situación, una de sus hermanas llamó al 911 y personal de Base Centenario acudió al lugar.
Los efectivos realizaron recorridas por la zona y localizaron a Guevara en el barrio 2 de Abril. Cuando intentaron entrevistarlo, el hombre se ofuscó y agredió a la cabo Garay: la tomó del chaleco táctico y la arrojó al suelo, provocando la rotura de una de las costuras de la prenda.
En medio del procedimiento también intervino Marcos Zárate, quien arrojó un objeto contundente contra la policía. El elemento impactó en la visera del casco reglamentario y la dañó.
A pesar de la violencia del episodio, la funcionaria policial no sufrió lesiones. Los efectivos solicitaron apoyo y finalmente lograron detener a ambos hombres, aunque debieron retirarse de la zona debido a la hostilidad de los vecinos.
La causa quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia, que permite resolver rápidamente determinados delitos cuando los sospechosos son detenidos durante el hecho o inmediatamente después.
Condena en Flagrancia y reincidencia
Durante el proceso, las partes acordaron resolver el caso mediante juicio abreviado, una instancia en la que los acusados aceptan los hechos y la pena acordada para evitar llegar a un juicio oral.
Por el caso, Sergio Guevara fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.
La misma pena recibió Marcos Zárate: un mes de prisión efectiva, también con declaración de reincidencia y prisión preventiva.
Guevara fue condenado por resistencia y atentado contra la autoridad, mientras que Zárate respondió por resistencia a la autoridad.