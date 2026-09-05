Intentó entrar por la fuerza a la casa de su madre y terminó detenido tras agredir a una policía en Chimbas

Un conflicto familiar terminó con dos hombres detenidos y condenados por agredir y resistirse a la Policía en Chimbas. El episodio ocurrió el 17 de agosto , en inmediaciones de Villa Mariano Moreno, y fue resuelto mediante un juicio abreviado en Flagrancia .

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Según la investigación encabezada por el fiscal Francisco Micheltorena , cerca de las 13:15 , Sergio Guevara se presentó en la casa de su madre, pese a que la mujer le había prohibido acercarse debido a conflictos familiares.

Guevara intentó ingresar por la fuerza a la vivienda , aunque no llegó a provocar daños. Ante la situación, una de sus hermanas llamó al 911 y personal de Base Centenario acudió al lugar.

Los efectivos realizaron recorridas por la zona y localizaron a Guevara en el barrio 2 de Abril . Cuando intentaron entrevistarlo, el hombre se ofuscó y agredió a la cabo Garay : la tomó del chaleco táctico y la arrojó al suelo, provocando la rotura de una de las costuras de la prenda.

En medio del procedimiento también intervino Marcos Zárate , quien arrojó un objeto contundente contra la policía . El elemento impactó en la visera del casco reglamentario y la dañó.

A pesar de la violencia del episodio, la funcionaria policial no sufrió lesiones. Los efectivos solicitaron apoyo y finalmente lograron detener a ambos hombres, aunque debieron retirarse de la zona debido a la hostilidad de los vecinos.

La causa quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia, que permite resolver rápidamente determinados delitos cuando los sospechosos son detenidos durante el hecho o inmediatamente después.

Condena en Flagrancia y reincidencia

Durante el proceso, las partes acordaron resolver el caso mediante juicio abreviado, una instancia en la que los acusados aceptan los hechos y la pena acordada para evitar llegar a un juicio oral.

Por el caso, Sergio Guevara fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

La misma pena recibió Marcos Zárate: un mes de prisión efectiva, también con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

Guevara fue condenado por resistencia y atentado contra la autoridad, mientras que Zárate respondió por resistencia a la autoridad.