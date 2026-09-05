Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos y ya son 15 los arrestados

La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sumó cuatro nuevos detenidos tras una serie de allanamientos realizados en las últimas horas. Los procedimientos se concretaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y Ezpeleta, Quilmes, y elevaron a 15 la cantidad de personas arrestadas en el expediente.

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Los operativos fueron realizados por agentes de la DDI de La Matanza , por orden de la Justicia Federal. Entre los nuevos sospechosos hay tres mujeres y un hombre , quienes quedaron a disposición de los investigadores.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, ninguno de los cuatro habría estado dentro de la vivienda donde fueron asesinadas las jóvenes. Sin embargo, los investigadores sospechan que tuvieron distintos niveles de participación posterior, como facilitar teléfonos, realizar pagos, establecer contactos o colaborar para ocultar personas y evidencias .

El expediente se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal luego de que, a fines de 2025, los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza remitieran la investigación para profundizar la hipótesis de una organización vinculada al narcotráfico internacional.

El juez Jorge Ernesto Rodríguez , titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó asumir la investigación de manera integral. De esta forma, decidió mantener dentro de un mismo expediente tanto los homicidios como la presunta trama narco detrás del ataque.

La principal hipótesis sostiene que las jóvenes fueron víctimas de una emboscada vinculada al robo de droga. Los investigadores creen que una organización habría utilizado una supuesta fiesta como señuelo para llevarlas hasta una vivienda de Florencio Varela.

Cómo ocurrió el triple femicidio

Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025. Según la investigación, subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada con la intención de asistir a una fiesta.

Sin embargo, todo habría sido parte de una maniobra previamente organizada. Las tres fueron trasladadas hasta una vivienda ubicada en calle Chañar al 700, en Florencio Varela, donde fueron retenidas y asesinadas.

Cinco días después, el 24 de septiembre de 2025, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de la propiedad.

La investigación sostiene que el crimen habría sido una represalia relacionada con el robo de cocaína y que las víctimas fueron llevadas hasta el lugar bajo engaño.

El expediente investiga los hechos como privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado, entre otras calificaciones.

Con los cuatro nuevos arrestos, la causa que conmocionó a Florencio Varela y que comenzó a investigarse en la Justicia provincial ya cuenta con al menos 15 detenidos e imputados.