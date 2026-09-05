Intentaron robar una casa en Capital: los atraparon con cables y otros objetos

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este sábado luego de ser sorprendidas cuando intentaban escapar de una vivienda de Capital con distintos objetos que, según la investigación, habían sido sustraídos del lugar. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Coordinadora , que recorría la zona y advirtió la situación.

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Los efectivos observaron a un hombre y una mujer descendiendo del portón de una vivienda mientras llevaban varios bultos. Al darles la voz de alto, ambos intentaron escapar, pero fueron alcanzados y aprehendidos a pocos metros del domicilio.

Los detenidos fueron identificados como Ahumada, de 32 años, y Celan, de 23 . Durante el procedimiento, el hombre llevaba una mochila que contenía aproximadamente 100 metros de cable unipolar , de distintos colores y medidas.

Por su parte, la mujer tenía en su poder una caja con dos grifos de bronce, un respiradero de chapa y otros efectos de valor .

Además, según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos arrojaron en la vereda cinco paletas de pádel .

Los delincuentes rompieron una puerta para ingresar a la vivienda.

El propietario reconoció los objetos

Minutos después del procedimiento llegó el propietario de la vivienda. Al revisar el inmueble, constató que el candado del portón había sido violentado y reconoció como propios los elementos que habían sido encontrados en poder de los detenidos.

Ante esta situación, ambos quedaron a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la calificación de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.