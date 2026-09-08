Caso Bonanno: condenaron al chofer de la banda y otorgan probation de juicio a sus familiares

La Justicia sanjuanina avanzó este martes con las primeras resoluciones por el asalto que sufrió la familia propietaria de Jugos Bonanno . Durante una audiencia de formalización presidida por el juez Gerardo Fernández Caussi , se definió la situación de tres integrantes de la familia Castro Pacheco, señalados por distintos grados de participación en el hecho.

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El fiscal Leonardo Villalba , junto a Javier Rodríguez, y la defensora Filomena Noriega acordaron el destino procesal de los acusados.

Roberto Maximiliano Castro Pacheco admitió haber participado directamente en el robo . Según se estableció en un juicio abreviado, fue quien se encargó de llevar y luego recoger en un automóvil a los delincuentes que ingresaron a la propiedad .

El vehículo fue secuestrado después de que los investigadores lograran identificarlo mediante las filmaciones de las cámaras de seguridad .

Castro Pacheco recibió una condena de 3 años de prisión condicional por el delito de robo triplemente agravado, cometido en banda, en poblado y por escalamiento . La pena fue unificada con otra causa que tramitaba en la UFI CAVIG , por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género contra su expareja y madre de sus hijos.

Como no tenía antecedentes penales, continuará en libertad, aunque deberá cumplir estrictas condiciones. Entre ellas, no podrá acercarse a menos de 300 metros de las víctimas durante dos años.

Encontraron dólares del botín y un pasamontañas

La investigación también alcanzó al entorno familiar de Castro Pacheco. Durante un allanamiento realizado en el domicilio de Nicolás Pacheco y su pareja, Fátima Pacheco, los investigadores encontraron US$7.600 en efectivo, que según la acusación formarían parte del botín sustraído, además de un pasamontañas utilizado durante el asalto.

Ambos fueron imputados por encubrimiento, es decir, por presuntamente colaborar después del delito con los responsables o con los elementos obtenidos durante el robo.

Nicolás Pacheco, al no contar con antecedentes, obtuvo una suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años. Deberá pagar $100.000 en dos cuotas y tiene prohibido acercarse a la vivienda de los damnificados.

En cuanto a Fátima Pacheco, la Fiscalía solicitó inicialmente tres meses de investigación penal preparatoria con medidas de coerción, entre ellas presentarse periódicamente en una comisaría y no comunicarse con las víctimas. Se espera que pueda acceder también a una probation en los próximos días, una vez que se complete su planilla prontuarial.

Por otra parte, dos menores de edad vinculados al asalto ya fueron puestos a disposición de la Justicia de Menores.