    • 8 de septiembre de 2026 - 13:58

    Tragedia en Rawson: el conductor de 70 años quedó libre y le retuvieron el carnet

    El conductor Argentino Ricardo Amoros fue liberado tras la audiencia de formalización por el choque en el que murió Andy Nahuel Córdoba Quispe, de 23 años.

    Al conductor de la tragedia de Rawson se lo vio muy compungido en la audiencia, aunque no habló del hecho.

    Al conductor de la tragedia de Rawson se lo vio muy compungido en la audiencia, aunque no habló del hecho.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentino Ricardo Amoros, el hombre de 70 años que protagonizó el fatal choque en Rawson, quedó en libertad este martes luego de la audiencia de formalización realizada por la Justicia. Como parte de las medidas dispuestas, le retuvieron el carnet de conducir y deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras avanza la investigación.

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    La audiencia estuvo a cargo de la jueza Carolina Parra, quien resolvió que Amoros permanezca en libertad durante un plazo de tres meses de investigación. Durante ese período, la Fiscalía deberá profundizar las pruebas para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las eventuales responsabilidades penales.

    La acusación formal fue presentada por el fiscal Francisco Pizarro, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La investigación comenzó luego del choque ocurrido el lunes en la intersección de Agustín Gómez y Frías, donde murió Andy Nahuel Córdoba Quispe, de 23 años.

    Amoros se dedica a la hojalater&iacute;a, seg&uacute;n indic&oacute; en la audiencia. Tiene un taller.

    Amoros se dedica a la hojalatería, según indicó en la audiencia. Tiene un taller.

    El joven circulaba en una Honda Titán 125 cc cuando impactó contra una Ford F-100 conducida por Amoros. Producto de la violencia del choque, Córdoba Quispe murió en el lugar. La autopsia determinó que las lesiones más graves se concentraron en el tórax y fueron determinantes para provocar su fallecimiento.

    Ahora, la Justicia deberá analizar las distintas evidencias incorporadas al expediente. Entre ellas se encuentra una cámara de seguridad de la zona que registró el momento del accidente, además de las pericias realizadas sobre los vehículos y el lugar del impacto.

    Andy Nahuel, la v&iacute;ctima.&nbsp;

    Andy Nahuel, la víctima.

    Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué vehículo tenía la prioridad de paso al momento de la colisión y cuál fue la mecánica exacta del accidente.

    Amoros había quedado inicialmente detenido bajo prisión domiciliaria debido a su edad, medida que ahora fue reemplazada por la libertad bajo las condiciones fijadas por la jueza Parra.

    La causa continuará durante los próximos tres meses, período en el que la Fiscalía deberá reunir nuevos elementos antes de definir los pasos procesales a seguir.

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