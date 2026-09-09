Femicidio: le dio un balazo a su novia de 18 años en el cuello e hirió a su suegro tras una discusión

Un joven de 19 años es buscado por el asesinato de su pareja, Ruth Camila Marful Castro, de 18 años , ocurrido este martes en Ituzaingó. La víctima recibió un balazo en el cuello durante una discusión y murió poco después en el hospital. El atacante también hirió a tiros al padrastro de la joven y escapó.

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El hecho ocurrió en la zona de Almagro al 2500 , donde efectivos de la Comisaría 4ª de Ituzaingó llegaron tras un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia doméstica.

Al arribar, los policías encontraron a Ruth tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego en el cuello . A pocos metros estaba su padrastro, Jorge González, de 35 años, quien había recibido disparos en ambas piernas.

La joven fue trasladada de urgencia en un patrullero hasta el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, pero murió como consecuencia de la gravedad de la herida.

De acuerdo con los primeros testimonios reunidos por los investigadores, Barrionuevo habría sacado un arma de fuego después de que González interviniera para defender a su hijastra.

En el lugar fueron encontradas tres vainas y dos casquillos calibre .380, según fuentes judiciales. El arma utilizada en el ataque todavía no fue localizada.

Tras el hecho, Barrionuevo escapó y es buscado por los investigadores, que comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir sus movimientos y localizarlo.

La abuela de Ruth habló de los celos

Mónica, abuela de la víctima, aseguró que la relación estaba marcada por los celos y el control. “Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir”, sostuvo durante una entrevista televisiva.

La mujer contó que las discusiones entre Ruth y el joven eran frecuentes y que su nieta solía mostrarse enojada. También recordó que la adolescente tenía proyectos personales y que soñaba con ser modelo.

Según relató, había retomado la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades. Su padrastro, además, solía acompañarla a los castings.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, a cargo de los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. La Justicia dispuso distintas medidas para encontrar al sospechoso y secuestrar el arma utilizada en el crimen.