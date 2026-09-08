Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier declaró y aseguró que la adolescente salió con vida de su casa

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, amplió su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y dio una nueva versión sobre la noche del 23 de mayo. El hombre reconoció que la adolescente ingresó a su casa, pero aseguró que permaneció allí entre 30 y 40 minutos y que luego salió con vida y subió a un Volkswagen Gol rojo.

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Según relató su nuevo abogado, Carlos Argüello, Barrelier reconoció que Agostina llegó hasta su domicilio de Juan del Campillo 878. La adolescente había arribado en un remise y, de acuerdo con la reconstrucción de la defensa, el acusado completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó junto a ella hasta la vivienda.

Dentro de la casa, siempre según la declaración de Barrelier, ambos permanecieron durante unos 30 o 40 minutos . Después, el acusado aseguró que Agostina recibió una llamada de una mujer a quien él creyó identificar como su madre.

Tras esa comunicación, dijo que ambos salieron del domicilio y encontraron un Volkswagen Gol rojo estacionado en la calle. Según su relato, vio a la adolescente subir al vehículo y alejarse.

Esta versión contradice directamente la hipótesis de la fiscalía, que sostiene que Agostina ingresó a la propiedad a las 22.55 y que nunca volvió a salir con vida.

Apuntó a una presunta deuda por drogas

En su intento por desvincularse del crimen, Barrelier también planteó que Agostina habría llegado a su vivienda por una supuesta deuda vinculada con drogas que mantenían su madre, Melisa Heredia, y Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos en la causa.

La defensa sostuvo que la adolescente habría sido entregada “en garantía” a personas vinculadas con esa presunta deuda. Consultado específicamente sobre si la hipótesis era que Agostina había sido asesinada por una deuda relacionada con drogas, Argüello respondió: “Debían plata, exactamente”.

El abogado, además, negó que Barrelier formara parte de una organización dedicada al narcotráfico y afirmó que, según su versión, recién aquella noche habría conocido la existencia del supuesto conflicto. También señaló a Fassetta como alguien que supuestamente conocía esa situación.

Sin embargo, fuentes judiciales rechazaron la hipótesis planteada por el acusado y señalaron que su posición exculpatoria “no tiene respaldo probatorio”.

La fiscalía sostiene otra reconstrucción

La acusación contra Barrelier mantiene que el hombre engañó a Agostina para que fuera hasta su casa, aprovechándose de la relación de confianza que había construido con la adolescente por haber sido pareja de su madre.

Según la investigación, una vez en la vivienda, Barrelier abusó sexualmente de Agostina y posteriormente la asesinó para evitar que pudiera denunciarlo. La fiscalía sostiene además que el cuerpo fue desmembrado dentro de la propiedad y que luego fue trasladado hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

En la casa de Cofico, las pericias con luminol detectaron rastros de sangre en distintos sectores. A esto se suman registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y movimientos de los involucrados, elementos que forman parte de la reconstrucción de las horas posteriores a la desaparición.

El auto rojo ya había aparecido en su relato

La historia del Volkswagen Gol rojo no es nueva. Barrelier ya se la había contado al padre de Agostina, Gabriel Vega, durante la búsqueda de la adolescente. Esa conversación fue grabada por el hombre e incorporada posteriormente al expediente.

En aquella oportunidad, el acusado también había asegurado que Agostina se retiró en un auto rojo y negó saber qué ocurrió después. Ahora, más de tres meses después del femicidio y detenido con prisión preventiva, presentó formalmente esa misma versión ante el fiscal Garzón.

La defensa solicitó además que se realicen careos con Melisa Heredia y Osvaldo Fassetta. Será la investigación la que deberá determinar si los nuevos dichos de Barrelier encuentran respaldo en las pruebas reunidas o si, como sospecha la fiscalía, se trata de una estrategia para desvincularlo del femicidio.